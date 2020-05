I Danske Bank og Nordea har man i forbindelse med coronakrisen givet sine medarbejdere mulighed for at hjælpe til i samfundet.

Danske Bank-ansatte kan nu bruge en fridag på at passe naboens børn, hjælpe udsatte grupper med indkøb eller give en hånd med i en lille virksomhed i lokalsamfundet. Det sker som følge af coronakrisen.

Sidste år gav Danske Bank alle medarbejdere mulighed for at bruge en dag til frivilligt arbejde. Med løn. Nu har coronakrisen fået landets største bank til at udvide programmet.

»Der er kommet restriktioner, og mange arrangementer er blevet aflyst, så vi har kunnet se, at corona har påvirket muligheden for frivilligheden. Mange vil gerne, men det har været supersvært at finde noget, så derfor har vi tilføjet muligheder,« forklarer Nicoline Weih, der er chef for Danske Banks program for frivilligt arbejde.

Programmet blev rullet ud i hele banken i februar 2019, efter at medarbejderne i f.eks. Nordirland på et tidligere tidspunkt havde haft mulighed for at lave frivilligt arbejde i arbejdstiden én gang om året.

Nicoline Weih har endnu ikke et bud på, hvor mange, der vil gøre brug af muligheden under coronakrisen.

»Vi vil gerne gøre en forskel i de lokalområder, som vi er en del af. Jeg er blevet kontaktet af flere, som vil høre mere om det. Men det er for tidligt at sætte tal på, hvor mange, der vil benytte sig af det,« siger Nicoline Weih.

Der er dog ikke frit valg på alle hylder. Hvis man gerne vil hjælpe til i en lokal virksomhed, gælder der, at den skal have mindre end otte ansatte.

Hvordan kan I være sikre på, at det ikke stjæler arbejde fra andre?

»Man må ikke lave arbejde, som virksomheder kunne ansætte folk til, og vi gennemgår hver enkelt ansøgning,« siger Nicoline Weih.

I Nordea har banken også et program for frivilligt arbejde, men det er der ikke blevet justeret på som følge af coronakrisen. I stedet har banken givet medarbejdere med en sundhedsfaglig eller militær baggrund mulighed for at tage fri for at hjælpe til de steder i samfundet, hvor der er behov for det.

»Vi står i en situation, som ingen har oplevet før. Sundhedssektoren, politiet og militæret er udfordret og mangler hænder. Vi vil gerne være med til at løfte opgaven, så medarbejdere med relevant baggrund kan stå til rådighed,« forklarer Camilla Beckmann, der er Nordeas HR-chef i Danmark.

Ordningen betyder, at medarbejderne får fuld løn fra Nordea, og den løber foreløbigt frem til den 8. juni. I øjeblikket er 10 medarbejdere fra Nordea med militærbaggrund en del af ordningen.

»De fortæller, at de blandt andet bliver brugt til grænsekontrol. F.eks. står vores filialdirektør på Bornholm nede på havnen og hjælper politiet med at kontrollere alle passager, som kommer med færgen,« siger Camilla Beckmann.