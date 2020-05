Dele af dansk erhvervsliv har stadig brug for økonomisk støtte, påpeger landets største bank. Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv er enig i, at målrettet støtte er vejen frem.

Danskere, der fremover kan trække restaurantbesøg, turen til Legoland med ungerne og hotelophold fra i skat.

Det er en af de løsninger, som politikerne kan gribe til, for at hjælpe erhvervslivet igennem den næste fase af coronakrisen. Det mener landets største bank, Danske Bank, forud for at en økonomisk ekspertgruppe onsdag præsenterer sine anbefalinger til en udfasning af erhvervslivets midlertidige hjælpepakker.

En løsning kunne være at give danskerne mulighed for at trække udgifter til restauranter, forlystelsesparker og hoteller fra i skat. Niels Bang-Hansen, erhvervskundechef i Danske Bank

Ifølge Danske Bank bør politikerne finde helt nye værktøjer frem for at redde de dele af dansk erhvervsliv, som stadig kæmper for at få økonomisk fodfæste efter genåbningen af store dele af samfundet.

»Oplevelsesindustrien er stadig under et stort pres og har brug for hjælp. En løsning kunne være at give danskerne mulighed for at trække udgifter til restauranter, forlystelsesparker og hoteller fra i skat,« siger Niels Bang-Hansen, erhvervskundechef i Danske Bank.

Med den form for skattefradrag kan politikerne målrette støtten til de nødlidende dele af erhvervslivet. En mere fokuseret indsats kan ifølge banken med fordel erstatte de brede hjælpepakker med blandt andet lønkompensation og dækning af virksomheders faste udgifter, som blev indført i den første fase af pandemien, da samfundet lukkede ned.

»Der er brug for helt andre værktøjer i den fase, vi nu går ind, hvor den akutte nedlukningsfase glider over i en recession, hvis omfang vi endnu ikke kender,« siger Niels Bang-Hansen.

De store forskelle på den økonomiske sundhedstilstand i erhvervslivet betyder ifølge Danske Bank, at der ikke længere er behov for brede støtteordninger. Derfor er det ifølge banken ikke hensigtsmæssigt at nedsætte momsen, som nogle erhvervsorganisationer og politikere har argumenteret for.

»Selve idéen er god, men problemet er, at vi ikke har en differentieret moms i Danmark. Så hvis politikerne nedsætter momsen, understøttes alle virksomheder - også dem i brancher, der ikke er ramt,« siger Niels Bang-Hansen.

Vi skal have målrettede tiltag med pondus, der virker hurtigt. Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv

Dansk Erhverv kalder Danske Banks forslag for »sød musik« i erhvervsorganisationens ører.

»Den helt store udfordring er at få gang i efterspørgslen, og det er primært privatforbruget, som vi skal have øget. Her er det fornuftigt at udvide mulighederne for at få fradrag,« siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Han peger på, at det kan gøres ved at udvide boligjobordningen til også at omfatte udgifter brugt på restauranter, feriehuse og andre dele af oplevelsesindustrien.

Derudover ønsker Dansk Erhverv, at danskernes 100 mia. kr. i indefrosne feriepenge - 55 mia. kr. efter skat - frigives.

»Vi skal have målrettede tiltag med pondus, der virker hurtigt. Ellers risikerer vi et stigende antal konkurser, hvor en del af de ansatte, der er sendt hjem med lønkompensation, ikke har et job at vende tilbage til,« siger Tore Stramer.

Erhvervsminister Simon Kollerup har ikke ønsket at kommentere forslagene, men henviser til finansminister Nicolai Wammen, som ikke har haft mulighed for at stille op til et interview.