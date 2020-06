Den svenske gigant tager konsekvensen af den lave globale efterspørgsel og skruer ned for produktionen.

Coronakrisen har ramt verdensøkonomien hårdt, og nu må endnu en gigant skære ned.

En af Sveriges største virksomheder, lastbilsproducenten Scania, står til at fyre 5.000 ansatte globalt.

Det skriver det norske medie E24.

»Coronakrisen tvinger os til at reducere vores produktion. Af den årsag vurderer vi, at vi har 5.000 flere ansatte globalt end vi egentlig har brug for,« fortæller Henrik Henriksson, der er administrerende direktør i Scania, i en pressemeddelelse mandag.

»Vi forudser, at det vil tage lang tid for markedet at vende tilbage til sit niveau pre-coronakrisen, og derfor bliver vi som organisation nødt til at tilpasse os allerede i år,« forklarer Henriksson endvidere.

Den lave efterspørgsel på det globale marked, som følger af pandemien, har ført til et lavere produktionsniveau i virksomheden.

I marts kunne Scania ellers præsentere et kanonregnskab for 2019, hvor man øgede nettoomsætningen med 11 pct. og opnåede en omsætning på næsten 12,5 mia. kroner.

Scania producerer en stor del af de lastbiler, som danske vognmænd kører rundt i.

I den kommende tid vil ledelsen og fagforeningerne mødes for at diskutere håndteringen af fyringsrunden, lyder det i pressemeddelelsen.