Aktiemarkederne fortsætter med at stige, og det har fået en analysechef til at undre sig.

Det ledende amerikanske aktieindeks, S&P 500, nåede tirsdag det højeste niveau på denne side af coronakrisen, og selv om der i dag og i de kommende dage kommer flere økonomiske nøgletal - som vil give et billede af, hvor dyb krisen bliver - vil det formentlig ikke ændre retningen på aktiemarkedet.

Sådan lyder det i en kommentar fra Robert Carnell, der står i spidsen for den hollandske bank ING’s researchafdeling i Asien. De dårlige nøgletal ser ud til at prelle af på markederne, lyder det.

I kommentaren peger analysechefen bl.a. på, at fredagens jobrapport fra USA formentlig vil vise, at arbejdsløshedsprocenten er nået op i omegnen af 20 pct.

»Men jeg vil på dette tidspunkt ikke sætte penge på, at mine skærme på mandag viser et rødt aktiemarked. Det virker til, at det bare ikke sker mere,« skriver Robert Carnell.

Flere strateger, økonomer og analytikere har peget på misforholdet mellem den økonomiske udvikling og aktiemarkedet. F.eks. steg det amerikanske aktiemarked i form af MSCI USA med 13,2 pct. i april.

Det var den største stigning på én måned i mere end 30 år. Kun januar 1987 og oktober 1974 har budt på større stigninger. Stigningen kom, samtidig med at de dårlige nøgletal begyndte at vælte ind.

At aktiemarkedet er blevet koblet fra den økonomiske udvikling, er bl.a. blevet forklaret med flere faktorer af den store britiske kapitalforvalter Schroders. Én faktor er, at markedet er fremadskuende.

»Et selskabs markedsværdi kan betragtes som nutidsværdien af den fremtidige indtjening. Værdien afspejler, hvad der sker lige nu, men også hvad der forventes at ske næste år, året efter etc. Derimod fortæller mange økonomiske data, hvad der er sket i fortiden,« lød det fra Sean Markowicz, der er strateg i Schroders.

Dette syn på markedet har Robert Carnell ikke.

»Det virker til, at vi er kommet ind i en verden, hvor - uanset hvilken rædsel, der kastes mod økonomien - forventningen er, at tilstrækkeligt finans- og pengepolitisk skyts kan få problemerne til at forsvinde. Det er en fantastisk naiv holdning at have. De næste måneder vil vise, om jeg har ret,« skriver analysechefen.