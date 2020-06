47-årig forretningsmand og en direktør på 62 år kræves fængslet af Bagmandspolitiet.

I en ny stor svindelsag har Bagmandspolitiet rejst sigtelse om hvidvask af 361 millioner kroner. Det kommer frem i et retsmøde torsdag i Københavns Byret.

En 47-årig mand sigtes for over tre omgange i relation til tre forskellige selskaber at have modtaget store millionbeløb, hvorefter han skal have videresendt pengene til en række selskaber i udlandet.

Men han vidste, at der var tale om penge fra kriminalitet, hævder politiet.

To anklagere vil kræve både den 47-årige samt en 62-årig direktør varetægtsfængslet. Sidstnævnte sigtes for hvidvask af 80 millioner kroner. Begge var blandt de seks anholdte under en politiaktion onsdag.

Pengene blev konverteret og derefter overført i euro til de udenlandske selskaber, fremgår det af sigtelsen, som anklager Nathalie Elias fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internation Kriminalitet (SØIK) har læst op.

Transaktionen skal være sket via betalingsplatformen Inpay.

Hvordan mændene stiller sig til sigtelserne, er ikke afklaret torsdag formiddag. De repræsenteres af advokaterne Anders Boelskifte og Henrik Stagetorn.

Dommeren har nedlagt navneforbud for begge mænd.

De selskaber, som den 47-årige skal have begået kriminaliteten i, har adresser i blandt andet Odense, Hillerød og København K. Et selskab er hjemmehørende på Strandvejen i Hellerup.