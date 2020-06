Private investorer har placeret 93 mia. kr. i fonde, som ifølge en ny prognose, vil give et negativt afkast de kommende fem år. Ekspert mener, at danskere med fordel kan placere nogle af pengene kontant.

Danskere kan se frem til forventede tab på 589 mio. kr. om året alene på deres investeringer i fonde med danske obligationer, som ellers typisk karakteriseres som sikre investeringer. Det viser beregninger, som Finans har lavet på baggrund af en ny prognose fra Rådet for Afkastforventninger.

Derfor bør danskerne ifølge en investeringsekspert overveje at sælge nogle af papirerne og placere dem kontant.

Den nye prognose viser, at det forventede afkast på stats- og realkreditobligationer i de kommende fem år vil være minus 0,3 pct. om året. Og alene i disse fonde har private danskere placeret 93 mia. kr.

»Det interessante er, om man som investor har et bedre alternativ. Hvis man kan sætte pengene i banken til 0 pct., er det bedre end minus 0,3 pct. Men bankerne har indført negative indlånsrenter for beløb over en grænse, så det er ikke sikkert, at man har det alternativ,« siger Jesper Rangvid, der er formand for Rådet for Afkastforventninger.

Oveni det negative afkast kommer omkostningerne ved at investere i fondene. De udgør ifølge brancheorganisationen Finans Danmark i snit 0,33 pct. om året.

Nogle investorer har med bankernes nuværende grænser for negative renter stadig mulighed for at placere deres opsparing til sikre 0 pct. i banken. Det bør bankerne oplyse deres kunder om.

»Det stiller bankerne i et dilemma under rådgivningen af kunderne, fordi der er et konkurrencedygtigt alternativ til de korte obligationsfonde. Det er også tilfældet, selvom kunderne skal betale negativ rente, fordi man skal huske at medregne omkostningerne i obligationsfonde,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, uafhængig investeringsrådgiver.

Han understreger, at danskerne selvfølgelig skal være opmærksomme på at holde sig under bankernes indskydergaranti på 750.000 kr., hvis man vil have en fuldstændig risikofri investering.

»Hvis det er tilfældet, kan jeg ikke se, hvorfor man skal løbe risikoen ved at have pengene stående i en kort obligationsfond,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Ifølge Jesper Rangvid er det vigtigt at pointere, at der er tale om forventede afkast.

»Der er usikkerhed om tallene, som udtrykker vores bedste bud. Det betyder, at du kan få et endnu lavere afkast end -0,3 pct., men også at du kan få et højere afkast,« siger Jesper Rangvid.

Bankernes brancheorganisation Finans Danmark er glad for, at der nu kommer solide afkastforventninger, som bankerne kan læne sig op ad, når de skal rådgive deres kunder.

»Der har været stor opmærksomhed om dette siden 2019, og der er en stor interesse hos mine medlemmer for emnet, og det vil blive brugt af bankerne til at læne sig op ad i deres rådgivning,« siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

I 2019 kom Danske Bank galt afsted, fordi banken solgte investeringsproduktet FlexInvest Fri til kunder, selvom det gav dem et forventet negativt afkast.