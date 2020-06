Aktiemarkedet har længe ment, at det værste af coronakrisen var overstået, mens økonomer har tegnet et mere dystert billede. De seneste nøgletal har dog overrasket positivt og giver dermed håb om en hurtigere genopretning end ventet.

Den økonomiske genopretning er gået hurtigere den seneste måned, end de fleste økonomer troede muligt for blot et par måneder siden. Sådan lyder vurderingen nu fra en række storbanker.

Det giver håb om, at den recession, som coronakrisen lagde ned over hele verden i begyndelsen af året, kan vise sig at blive meget kort.

»Vi ser nu effekten af, at økonomierne åbner igen, og vi tror, at den positive genopretning vil fortsætte,« siger Thomas Harr, global analysechef i Danske Bank.

Han ser langt fra ligeså dystert på økonomien, som flere økonomer og bl.a. IMF har lagt op til i de seneste prognoser, der spår kraftig tilbagegang i den globale vækst.

En række nøgletal har nemlig på det seneste overrasket positivt, og det har fået strategerne til at pege på, at de stigninger, man har set på aktiemarkedet de seneste måneder, måske kan vise sig at være mere retvisende end hidtil antaget, og at de økonomiske nøgletal nu henter ind på aktiemarkedets forventninger.

»Tit er markederne jo lidt klogere end mange andre. Markederne har set, at det mest sandsynlige scenarie var, at vi fik en hurtig genopretning. De har helt klart gennemskuet det her for længe siden,« siger Thomas Harr.

Aktierne er siden bunden i midten af marts steget mellem 30 og 40 pct. både i USA og Europa. Flere indeks - herunder det danske C25 - ligger højere end ved årets begyndelse. Men økonomer har gentagne gange advaret om, at markederne var fuldstændig frakoblet den økonomiske virkelighed.

Nu viser det sig, at aktiemarkederne måske alligevel får støtte fra økonomien.

»Efterhånden som økonomierne åbnede igen, forventede vi, at nøgletallene ville forbedre sig, men de har vist sig at være meget bedre end ventet. Det ser ud til, at vi er i et V-opsving efter en ultrakort to-måneders recession,« skriver Bank of Americas strateger i en rapport.

Data fra centralbankens Chicago Fed National Activity Index viser, at et flertal af de økonomiske indikatorer viser en langt hurtigere bedring end ventet, skriver bl.a. Bankinvest.

Og Citi Economic Surprise Index, der måler hvorvidt økonomiske nøgletal overrasker til den positive eller negative side, er sprunget op på 129, hvilket er det højeste spring nogensinde. For halvanden måned siden lå indekset i -145.

Tirsdag i denne uge kom der PMI-tal for Europa, der måler stemningen blandt indkøbscheferne. Det steg til 47,5 i juni fra 31,9 i maj. Det var bl.a. servicesektoren, der oplevede en markant fremgang fra 30,5 til 47,3, mens fremstillingssektoren steg fra 39,4 til 46,9.

Det er den kontrollerede og gradvise åbning af økonomierne, som nu slår igennem på stemningen blandt indkøbscheferne, lyder vurderingen fra Nordea, som samtidig bemærker, at tallene fortsat er lavere end 50, som adskiller fremgang fra tilbagegang.

Så der er stadig tale om, at den økonomiske aktivitet aftager, men tempoet er blot meget lavere nu end over de seneste måneder.

»Der er flere tegn på, at vi har set det værste, men det er ikke ensbetydende med, at den økonomiske usikkerhed er ovre, da store dele af økonomien stadig hænger i bremsen. Men de positive nyheder er med til at løfte stemningen på investeringsmarkederne såvel som hos virksomhederne og forbrugerne,« siger Andreas Østerheden, chefstrateg i Nordea.

Strategerne hæfter sig ved, at privatforbruget og detailsalget i USA er steget markant den seneste måned, og det er netop forbrugerne, der skal sætte gang i økonomien. Derfor er det også vigtig, at de ikke bliver bange for en ny smittebølge.

»Hvis de gode tal skal fortsætte, så er det vigtigt, at vi ikke får en kraftig anden bølge af coronavirus, hvilket forårsager, at folk bliver meget bange, eller at vi lukker ned igen,« forklarer Thomas Harr.

Han peger på, at udover at smitten skal holdes i ro, så kræver det også, at politikerne fortsat gør »de rigtige ting, så vi ikke får en ny chokeffekt.«

»Men de risici er markederne ligeglade med. De kigger frem mod 2021, og der vil vi have en fortsat genopretning,« lyder det fra Thomas Harr.