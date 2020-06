Bedragerisigtet chef solgte aktier for 1,1 mia. kr.

Wirecard var indtil i sidste uge en glødende finanskomet. Nu risikerer selskabet at kollapse.

Manden bag den tyske betalingsgigant Wirecard, der lige nu er omdrejningspunktet i en af nyere tids måske største tyske erhvervsskandaler, havde i sidste uge travlt.

Her solgte Markus Braun størstedelen af sine tildelte aktier i Wirecard og indkasserede dermed 1,1 mia. kr. Det fremgår af nye børsmeddelelser fra Wirecard, skriver Finanzbusiness.de.

Markus Brauns indbringende aktiesalg skete få dage inden, at det ellers så succesfulde Wirecard blev ramt af en regnskabsskandale, som har fået aktien til at kollapse.

14 mia. kr. er pist forsvundet fra det tyske fintech-selskabs kontantbeholdning. Pengene har formentlig aldrig eksisteret, konkluderer revisionsfirmaet Ernst & Young.

Sagen fik Marcus Braun til med øjeblikkelig virkning at forlade Wirecard. Han blev efterfølgende anholdt og efterforskes nu for kursmanipulation og virksomhedsbedrageri.

Ifølge Bloomberg News anklager myndighederne Markus Braun for at have manipuleret Wirecards salg, så selskabet fremstod mere attraktivt for investorer og kunder.

To af Wirecards store långivere har varslet, at de muligvis ikke vil forlænge lån på 15 mia. kr. til fintech-selskabet. Bank of China siger, at den kredit, Wirecard har i banken, kan blive lukket.

Wirecard, der har 6.000 ansatte fordelt på 23 lande, formidler digitale betalinger for både forbrugere og virksomheder. Men der har længe været spekulationer og skriverier om regnskabsfusk og uregelmæssigheder i selskabet.

Derfor har Wirecard længe været et mål for shortsellere, der har tvivlet på selskabets finanser og derfor har spekuleret i kursfald.

Tilbage i august 2018 overgik Wirecard selve Deutsche Bank i børsværdi. Nu er aktien på få dage styrtdykket, og trækker kreditorerne tæppet under betalingsgiganten, kan det ende i et fuldgyldigt kollaps.