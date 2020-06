Den skandaleramte tyske fintech-koncern Wirecard er på randen af kollaps.

Sagen om den tyske betalingsgigant Wirecard, der er havnet i en omfattende regnskabsskandale, tager nu en ny drejning.

Torsdag har Wirecard formelt søgt om betalingsstandsning, viser en fondsbørsmeddelelse, og aktien er suspenderet i en time af børsen i Frankfurt.

Ifølge meddelelsen står Wirecard foran en forestående insolvenserklæring på grund af sin store gæld. Det betyder kort sagt, at selskabet ikke er i stand til at betale sine forpligtelser over for kreditorer.

Derfor vil Wirecard gå i betalingsstandsning med henblik på en rekonstruktion.

Wirecard, der har 6.000 ansatte fordelt på 23 lande, formidler digitale betalinger for både forbrugere og virksomheder. Selskabet har i årevis været et af de mest hypede på den europæiske fintech-scene, og dets markedsværdi har overgået bl.a. Deutsche Bank.

Men i sidste uge smadredes glansbilledet, da det kom frem, at Wirecards revisor ikke kan finde 1,9 mia. euro – 14,2 mia. kr. – som ellers var bogført i selskabets kontantbeholdning.

Det sendte aktien ud i et frit fald, topchefen Markus Braun trak sig og blev efterfølgende anholdt - mistænkt for kursmanipulation og bedrageri.

Ifølge Bloomberg News anklager myndighederne Markus Braun for at have manipuleret Wirecards salg, så selskabet fremstod mere attraktivt for investorer og kunder.

Og de 14 mia. kr., som Wirecards revisor ikke kan finde? De har højst sandsynligt aldrig eksisteret, lyder den foreløbige konklusion.