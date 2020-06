St. Petri Capital har i to år satset på kursfald i tyske Wirecard, der efter svindelmistanker og en forsvundet milliardformue nu er gået i betalingsstandsning.

Mens aktiesammenbrudet i den skandaleramte tyske betalingsvirksomhed Wirecard har gjort ondt på mange, står St. Petri Capitals danske hedgefond tilbage med en større sum efter nedturen.

En mistanke om urent trav i selskabet fik for to år siden St. Petri Capital til at satse på, at kursen i Wirecard ville falde.

Det sats har i løbet af den seneste måned for alvor givet bid for hedgefonden, der har tjent 3,5 mio. kr. på investeringen.

Torsdag gik Wirecard i betalingsstandsning, efter at det i sidste uge kom frem, at 1,9 mia. dollars - svarende til knap 13 mia. kr. - var forsvundet.

»At der manglede 1,9 mia. kr. på Filippinerne havde vi aldrig drømt om. Det kom bag på os,« siger Jens Larsson, partner og porteføljeforvalter i St. Petri Capital.

Satset på et kursfald startede ved, at han var i Tyskland til en JP Morgan-konference, hvor Wirecards topchef Markus Braun holdt oplæg.

»Nogle gange sidder du i en situation, hvor folk er revet med af noget, du slet ikke forstår. Sådan var det dernede. Der var et eller andet helt forkert over situationen, for det han sagde, hang slet ikke sammen. Der var ingen kritisk sans overhovedet,« siger Jens Larsson. St. Petri Capital Stiftet af Mihcael Danielewicz, tidligere chefporteføljeforvalter i Nordea, og Jens Larsson, tidligere chefporteføljeforvalter i Danske Capital.

Har lavet fonden Wealth Invest AKL St. Petri L/S, som torsdag bliver noteret og kan handles som fond.

Markus Braun fremhævede entusiastisk samarbejder med Alibaba Pay og Apple Pay. Det drejede sig imidlertid bare om helt almindelige betalingsaftaler gennem hinandens platforme.

»Han fik det til at lyde som om, at de lavede forskning og løsninger sammen. Det vidste jeg, slet ikke passede, men det var sådan, folk opfattede det,« siger han.

Det fik Jens Larsson og kollegaen i St. Petri Capital til systematisk at dykke ned i aftalerne og i de påstande, som Markus Braun gang på gang imponerede aktiemarkedet med. Gang på gang krakelerede de glasbilleder, topchefen formede for investorerne. Også andre investorers kritiske røster bekræftede tesen.

Derfor besluttede St. Petri Capital sig for at jagte en gevinst på et kursfald hos Wirecard. Det sker gennem en investeringsmodel, som går under betegnelsen short selling, hvor man satser på, at en aktie falder.

»Tyskland er ikke særlig langt fremme med at bruge betalingskort. Kontanter er fortsat en stor del af økonomien. Og lige pludselig får Tyskland verdens førende selskab på området. Det gav ingen mening,« siger Jens Larsson.

Investeringen har været lidt af en rutsjetur for St. Petri Capital. Da hedgefonden begyndte sit short-eventyr i Wirecard i juni 2018, steg aktien markant.

Financial Times begyndte imidlertid at skrive historie på historie om mulig svindel i selskabet.

Men selvom alarmerne blinkede rødt, og selvom shortsælgere på et tidspunkt stod med 20 pct. af de handelbare aktier i selskabet, greb myndighederne ikke ind. Tværtimod. De valgte at sætte et stop for shortsalget og iværksætte en undersøgelse af Financial Times-journalisterne for kursmanipulation.

Efter pres fra aktionærerne fik den nyindsatte formand i oktober 2019 KPMG til at lave en uafhængig undersøgelse af regnskaberne i Wirecard, der efter planen skulle publiceres i marts 2020.

Den blev udskudt og kom først i slutningen af april med en konklusion om, at revisionskoncernen ikke har kunnet bekræfte transaktionerne og dermed størstedelen af omsætningen i selskabet - blandt andet fordi ledelsen ikke gav adgang til informationerne.

»Selvom vi var 80 pct. sikre, så kunne KMPG’s rapport være gået imod os. Hvis Wirecard havde fået en ren revisorerklæring, var aktien måske steget med 50 pct.,« siger Jens Larsson.

Han har tidligere siddet på den forkerte side af investeringsbordet i forbindelse med en svindelssag, da det spanske internetselskab Gowex blev afsløret og gik konkurs.

Det har givet Jens Larsson tilpas nok ar på investorsjælen til, at han er opmærksom på lignende konstellationer.

En stor del af Gowex’ omsætning var opdigtet og kom fra handel med selskaber med opdigtede kunder.

»Det er lidt det samme, der sker med Wirecard. Jeg tror, at man vil finde ud af, at al den omsætning aldrig nogensinde har været der, men det bare er et spil mellem de selskaber, han har bygget op,« siger han.

Finans har fået adgang til dokumenter, der bekræfter St. Petris short-handler i Wirecard.