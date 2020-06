Nationalbankdirektør går på pension

Hugo Frey Jensen, der er en del af direktionen i Nationalbanken, stopper for at gå på pension.

Nationalbanken skal på jagt efter en afløser for nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen. Hugo Frey Jensen har nemlig besluttet sig for at gå på pension. Det oplyser Nationalbanken i en pressemeddelelse.

»Efter 36 gode år i Nationalbanken har jeg valgt at gå på pension. Jeg ser frem til i højere grad selv at kunne bestemme over min kalender og til at få mere tid med familien,« udtaler Hugo Frey Jensen i pressemeddelelsen.

Direktionen i Nationalbanken består i øjeblikket af Lars Rohde, der udover at være nationalbankdirektør også formelt har titel af formand for direktionen, samt nationalbankdirektør Per Callesen og Hugo Frey Jensen.

Hugo Frey Jensen har haft sin gang i Nationalbanken, siden han blev uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 1984. Undervejs i sin karriere i Nationalbanken har han arbejdet i flere afdelinger, og i 2011 blev han en del af direktionen i 2011, da han blev udnævnt til nationalbankdirektør.

»Hugo Frey Jensen kender Nationalbanken bedre end de fleste, og både hans dybe faglighed og personlighed vil blive savnet,« udtaler nationalbankdirektør Lars Rohde.

Nationalbanken oplyser, at Hugo Frey Jensen vil fratræde, når hans afløser er fundet.

»Der bliver snart indledt en struktureret ansættelsesproces for at finde den rette afløser.,« udtaler Lars Rohde.