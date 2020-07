Kritikken er haglet ned over pensionsdirektør: Nu står han til en trecifret milliongevinst

Peter Lindblad er i gang med at sælge sit livsværk, pensionsmægleren APC, for 650 mio. kr. Han ejer halvdelen af virksomheden.

De første 80 mio. kr. er tikket ind på kontoen hos Peter Lindblad, som de kommende år kan se frem til yderligere 325 mio. kr., hvis de gode resultater fortsætter i hans livsværk, pensionsmægleren APC.

Hans forretning har i årevis været udsat for hård kritik fra konkurrenter og uvildige pensionsmæglere, men Peter Lindblad er ligeglad. Han mener, at hans kunder har de bedste forhold hos ham, og fokuserer på at fortsætte udviklingen med vækst og økonomisk fremgang.

Forretningsmodellen går i al sin enkelhed ud på at rådgive og servicere privatkunder om pensionsydelser. Knap 15.000 kunder har i dag betroet APC en samlet formue på ca. 22 mia. kr.

Den 6. maj i år købte et andet omstridt firma i pensionsbranchen, Söderberg & Partners, 49,9 pct. af hans livsværk.

Jeg kan ikke blokere det, hvis de vil købe. Peter Lindblad, adm. direktør, APC

Peter Lindblad oplyser, at han i den forbindelse solgte en aktiepost på 12,4 pct., mens tre tidligere ansatte, der var endt som passive mindretalsaktionærer, solgte deres aktier. Ifølge ham er handlerne sket ud fra en samlet værdisætning af APC på ca. 650 mio. kr. Det betyder, at Peter Lindblad fik ca. 80 mio. kr. for sine aktier.

Efter transaktionerne i maj ejer Peter Lindblad 50,1 pct. af APC, mens Söderberg & Partner ejer 49,9 pct. Men det kan meget vel ændre sig de kommende år.

»Söderberg & Partners har fået en forkøbsret til inden for en fireårig periode at købe hele min aktiepost,« siger Peter Lindblad, adm. direktør i APC.

Hvis den nye partner udnytter forkøbsretten, kan Peter Lindblad med værdisættelsen af APC se frem til at modtage ca. 332 mio. kr. for resten af sine aktier.

»Jeg kan ikke blokere det, hvis de vil købe. Jeg tror, at det vil være rigtig fint for APC på den måde at smelte sammen. For der bliver en større og større konsolidering. Det kan ikke undgås, fordi der kommer så mange compliancekrav (krav om at leve op til gældende krav og anbefalinger, red). Uden stor styrke kan man ikke overleve,« siger han.

Som 56-årig kan han sagtens se sig selv i en ny rolle snart.

»Jeg ville ikke have noget imod at gå på pension om fire år, men det kræver, at vi fortsætter vores succes. Ellers er det ikke sikkert, at Söderberg & Partners er interesseret. Vi skal fortsætte den trend, vi har,« siger Peter Lindblad.

Det nyligt offentliggjorte regnskab vidner om, at det går godt for APC-forretningen. 2019 gav et overskud på 14 mio. kr., og de seneste fem år har samlet givet et resultat efter skat på 56,5 mio. kr.

Peter Lindblad peger på, at han etablerede virksomheden med sig selv som eneste ansatte i 2006, men at der nu er 200 medarbejdere.

»Det har været en lang rejse. Først med Aon som majoritetsaktionær. Dem købte jeg ud i 2016. Og nu med en ny strategisk partner, som kan udnytte det enorme krydspotentiale, der er, fordi mange af vores kunder er beslutningstagere i virksomheder,« siger Peter Lindblad.

Det er en ren salgsmaskine. Jørgen Svendsen, aktuar og partner, AFPR

Dermed henviser han til, at mens APC henvender sig til privatkunder med ofte forholdsvis store pensionsordninger, opererer Söderberg & Partners på markedet for firmapensionsordninger.

Begge pensionsvirksomheder har været udsat for hård kritik gennem årene.

APC er blevet kritiseret for at være dyr, og landets største pensionsselskaber – Danica, Velliv og PFA – vil ikke arbejde sammen med pensionsmægleren. Dermed har APC kun to pensionsselskaber at gå til – Topdanmark og AP Pension – når kundernes opsparing skal investeres.

»Det har i mine øjne ikke noget med pensionsmæglere at gøre. Det er ikke uvildigt. Det er en ren salgsmaskine, et salgsagentur, men de skal have stort cadeau for at profitere i form af millioner af kroner i overskud på de stakkels pensionskunder,« siger aktuar Jørgen Svendsen, der er partner i aktuar- og forsikringsmæglerfirmaet AFPR.

Han peger på, at AP Pension og Topdanmark som to af branchens små kommercielle selskaber er presset til at samarbejde med APC, fordi de mangler distributionskraft.

»Det er en overlevelseskamp for dem at få kunder. APC er lidt en skamplet i den danske pensionsbranche, men forretningsmæssigt er de smarte, og det siger lidt om, hvor lidt danskerne interesserer sig for pension, at de kan gafle så mange kunder,« siger Jørgen Svendsen.

Vi er her i dag, fordi vi fokuserer på kunderne. Peter Lindblad, adm. direktør, APC

Peter Lindblad er helt uenig i kritikken. Han oplyser, at APC har kunder i alle kommercielle selskaber, herunder 5 mia. kr. tilsammen hos Danica, PFA og Velliv, og at APC’s kunder kun flyttes over til AP Pension og Topdanmark, hvis det kan betale sig for dem.

»Vi er her i dag, fordi vi fokuserer på kunderne. Vi vil bedømmes af kunderne og af myndighederne, men vi er ligeglade med, hvad konkurrenterne siger,« siger Peter Lindblad.

Ifølge ham er det ikke dyrt for kunderne at skifte til APC, fordi samarbejdspartnerne Topdanmark og AP Pension kun får 0,25 til 0,30 pct. af kundernes opsparing som honorar. Dertil kommer APC’s honorar, som ifølge Peter Lindblad bringer kundernes samlede omkostninger op på 0,95 pct. årligt.

»Vi kan levere produkter til en meget lavere pris, end hvad vores kunder ellers skulle betale hos andre. Vi er en indkøbsforening med 15.000 kunder, og det gør os meget konkurrencedygtige,« siger Peter Lindblad.

Topdanmark forklarer samarbejdet med et ønske om at være tilgængelig for flere typer af kunder.

»Topdanmark agerer uafhængigt i forhold til mæglerne og varetager forvaltningen af de pensionsordninger, der tegnes ind via en mægler, mens mæglerne fungerer som kundens rådgiver i forhold til valg af pensionsforvalter. De omkostninger, som APC-kunder betaler i Topdanmark, er meget lave – det gælder både administrations- og investeringsomkostninger,« oplyser Topdanmark i en e-mail.

APC’s nye partner, Söderberg & Partners, er også omstridt i den danske pensionsbranche. Finans har tidligere afsløret, at pensionsmæglerfirmaet på et tidspunkt opbyggede en effektiv indtjeningsmaskine ved at indtage en dobbeltrolle i relation til en investeringsfond kaldet Tryghed 75. Mæglere anbefalede under dække af at være uvildige kunder at skyde penge i fonden, som gav en økonomisk gevinst til både ejere og mæglere i Söderberg & Partners.

Det var kun muligt, fordi Topdanmark, AP Pension og SEB (som siden er blevet opkøbt af Danica Pension) sagde god for fonden. Danske lønmodtagere nåede at skyde et milliardbeløb i Tryghed 75, inden Söderberg & Partners selv lukkede ned for nye kunder som følge af Finans’ afsløringer.

Efterfølgende gik Finanstilsynet ind i sagen og konstaterede i en afgørelse, at Søderberg & Partners brød reglerne. Dengang erkendte den danske direktør, Torben Spuur Jensen, at Söderberg & Partners handlede i strid med reglerne.

»Finanstilsynets gennemgang er endt med påbud. Det er noget, vi tager alvorligt og derfor allerede har handlet på. Gennem god dialog med Finanstilsynet har vi i løbet af 2019 ændret i vores praksis. Situationen er den, at Finanstilsynets påbud i dag er opfyldt,« udtalte han i en pressemeddelelse.