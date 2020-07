Danske Banks overskud er styrtdykket: Vil sætte gang i ny fyringsrunde

Landets største bank er kommet bedre igennem andet kvartal end ventet, men det har langt fra opvejet udviklingen i årets første tre måneder.

Danske Bank har rejst sig hurtigere end ventet og frygtet efter de slag, som coronakrisen sendte i retning af landets største bank i årets første måneder.

Det har dog langt fra været nok til at undgå et stort fald på bundlinjen for halvåret, og for at holde omkostningerne nede vil banken sætte gang i en ny fyringsrunde. Det fremgår af det halvårsregnskab, som Danske Bank har offentliggjort fredag morgen.

»For at sikre de nødvendige fremskridt vil vi igangsætte yderligere omkostningstiltag, hvilket desværre også vil betyde, at vi må sige farvel til flere medarbejdere,« udtaler bankens topchef Chris Vogelzang i forbindelse med regnskabet.

Banken har som mål at reducere omkostningerne med 8-10 pct., så de næste år ender på i niveauet omkring 26 mia. kr.

For halvåret endte resultatet efter skat på lidt over 1 mia. kr. Til sammenligning kom banken igennem de første seks måneder af 2019 med et nettoresultat på lidt mere end 7 mia. kr., hvilket svarer til, at der er blevet skåret 85 pct. af bankens overskud.

I første kvartal endte banken med et underskud på 1,3 mia. kr. Det var især drevet af nedskrivninger på mere end 4 mia. kr. I andet kvartal svandt nedskrivninger ind til 1 mia. kr., og på bundlinjen blev underskud vendt til et overskud på 2,3 mia. kr.

»I 2. kvartal 2020 så vi fornyet momentum i udlånsaktiviteten, hvilket havde en positiv effekt på nettorenteindtægterne. Dertil kommer, at de finansielle markeder vendte tilbage til mere normale forhold, hvilket førte til en stigning i handelsindtægterne. Der var væsentligt lavere nedskrivninger end i 1. kvartal, og vi forventer at have foretaget de fleste af de nedskrivninger, der bliver nødvendige for året som helhed,« lyder det videre fra Chris Vogelzang.

Det var markant bedre, end analytikerne havde ventet. Blandt de 15 analytikere, som Danske Bank på forhånd havde indsamlet estimater fra, lød konsensus på et resultat efter skat på 1.044 mio. kr.

Danske Bank forventer stadig, at resultatet efter skat vil ende på "mindst 3 mia. kr." i 2020.

»Et resultat efter skat på mindst 3 mia. kr. er vores bedste skøn baseret på en rettidig vurdering af den aktuelle situation og den påvirkning, den forventes at have på vores forretning resten af året,« udtaler Stephan Engels, der er finansdirektør i Danske Bank, i forbindelse med regnskabet.