Nordea nedskriver for over 5 mia. kr. - bundlinjen falder kraftigt

Nordea nedskriver for knap 700 mio. euro på udlån i andet kvartal, viser nyt regnskab fra den nordiske storbank. Samtidig falder bundlinjen voldsomt som følge af nedskrivningerne.

Den nordiske storbank Nordea kommer ud af andet kvartal med store nedskrivninger på sine udlån.

Det fremgår af det regnskab for andet kvartal, som banken har offentliggjort fredag morgen.

I alt nedskriver Nordea for 689 mio. euro, hvilket svarer til mere end 5,2 mia. danske kr.

Banken forventer dog, at de samlede nedskrivninger for hele året vil holde sig under 1 mia. euro, svarende til ca. 7,45 mia. kr.

Samtidig med de stigende nedskrivninger falder bundlinjen kraftigt.

Nordea kommer ud af kvartalet med et plus på 243 mio. euro, svarende til ca. 1,8 mia. kr., hvilket er et fald på 64 pct. sammenlignet med samme kvartal sidste år, hvor bankens nettoresultat viste et overskud på 681 mio. euro.

Også driftsoverskuddet har fået barberet en ordentlig luns af.

Nordea kommer ud af andet kvartal med et plus på driften på 306 mio. euro, hvilket er et fald på 66 pct. sammenlignet med samme kvartal sidste år, hvor bankens driftsresultat viste et overskud på 900 mio. euro.

Det er især nedskrivningerne, der tynger Nordeas bundlinje. Banken lander i kvartalet et plus på 1 mia. euro før nedskrivninger, hvilket faktisk er en mindre stigning på 4 pct. i forhold til samme kvartal sidste år.

