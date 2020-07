Analytiker: Danske Bank skal fyre mindst 1.000

Danske Bank skal ifølge Sydbank og DBRS Morningstar finde besparelser for ca. 3 mia. kr. indtil 2023. Lønninger er den største udgiftspost.

Danske Banks topchef, Chris Vogelzang, vil ikke sætte tal på, hvor mange ansatte der skal afskediges, efter at han fredag annoncerede en fyringsrunde af et betydeligt omfang.

Men beregninger fra Sydbank peger på, at mindst 1.000 af storbankens 22.200 ansatte afskediges de kommende år.

Ifølge Sydbank og kreditvurderingsfirmaet DBRS Morningstar skal Danske Bank nedbringe omkostningerne med ca. 5 mia. kr. i 2023 i forhold til niveauet i 2020, hvis topchef Chris Vogelzang skal nå i mål med den plan for 2023, som han har lavet, og som han har understreget skal gennemføres.

Vi vil lave en betydelig reduktion i antallet af medarbejdere i slutningen af 2020 og i løbet af 2021. Chris Vogelzang, adm. direktør i Danske Bank

Danske Bank har oplyst, at omkostninger for ca. 2 mia. kr. til at transformere banken i retning af en mere digital og simplere bank vil falde bort i perioden. Det giver ca. 3 mia. kr. i andre besparelser. Det er ifølge Sydbank usikkert, hvor stor en del af det beløb, der skal komme fra sparede lønninger til ansatte.

»Men det betyder, at vi formentlig skal op i et firecifret antal medarbejdere, der skal afskediges frem mod 2023,« siger Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker i Sydbank.

I første halvår af 2020 udgjorde lønninger 58 pct. af de samlede omkostninger på 13,7 mia. kr.

Jyske Bank forventer også, at fyringsrunden i Danske Bank bliver betydelig.

»Jeg vurderer, at fyringsrunden vil omfatte 500 til 1.000 medarbejdere i år. Næste år kommer der sandsynligvis en fyringsrunde af et lidt mindre omfang,« siger Anders Vollesen, aktieanalytiker i Jyske Bank.

Chris Vogelzang forventer, at de fleste afdelinger i banken berøres af sparerunden.

»Vi har sagt, at vi vil lave en betydelig reduktion i antallet af medarbejdere i slutningen af 2020 og i løbet af 2021. Måden, vi gør det på, og antallet af personer påvirket vil vi først diskutere med vores fagforeninger, medarbejderrepræsentanter og kolleger,« siger Chris Vogelzang, adm. direktør i Danske Bank.

Fagforeningen for Danske Banks ansatte har ikke et bud på, hvor stor fyringsrunden bliver, men frygter, at den bliver stor.

»Det er megaærgerligt, at det er kommet hertil, hvor ledelsen ikke ser andre udveje end at opsige medarbejdere. Ledelsen skal passe på, for uden medarbejdere er der ingen indtjening,« siger Kirsten Ebbe Brich, kredsformand for Finansforbundet i Danske Bank.

Derfor ser jeg ikke kæmpestore fyringsrunder foran mig. Frank Vang-Jensen, koncernchef i Nordea

DBRS Morningstar kalder Danske Banks plan om at reducere omkostningerne for ambitiøs, i forhold til hvad andre europæiske banker har formået.

»Men vi er ikke i stand til at vurdere, hvor mange ansatte der skal fyres,« siger Vitaline Yeterian, senior vicepræsident i DBRS Morningstar.

Danske Bank annoncerede fyringsrunden i forbindelse med halvårsregnskabet, der blev offentliggjort fredag. Det samme gjorde konkurrenten Nordea. Her afviser den danske topchef, Frank Vang-Jensen, at en fyringsrunde er på vej.

»Vi forsøger hver eneste dag at gøre det lidt bedre. Derfor ser jeg ikke kæmpestore fyringsrunder foran mig. Det handler om kontinuerligt at forbedre effektiviteten. Efter min opfattelse er det en livsstil i en virksomhed,« siger han.

Danske Bank ønsker ikke at forholde sig til analytikernes vurdering af fyringsrundens størrelse.