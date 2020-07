Niklas Nikolajsen og hans selskab Bitcoin Suisse har rejst over 300 mio. kr. hos investorer - det værdisætter selskabet til 2,1 mia. kr.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Det schweiziske Bitcoin-selskab, Bitcoin Suisse, har netop afsluttet en kapitalforhøjelse på 311 mio. kr. Det værdisætter selskabet til en markedsværdi på 2.1 mia. kr. eller 302,5 mio. CHF.

Bitcoin Suisse blev stiftet i 2013 af danskeren Niklas Nikolajsen, der i dag er formand for selskabet.

Sidste år kunne han fortælle, at Bitcoin Suisse de to foregående år havde haft et samlet overskud på 347 mio. kr. Og i år har selskabet haft en ”stærk udvikling i sin forretning” i første halvår, oplyser selskabet.

Omsætningen er hemmelig, men er ifølge Niklas Nikolajsen i milliardklassen.

Han købte bitcoins privat i 2011, da prisen var under 50 cent per styk. Så da prisen nogle år senere steg til 15.-20.000 dollars, kunne Niklas Nikolajsen pludselig kalde sig mangemillionær.

I dag hjælper hans selskab bl.a. velhavere med at investere i kryptovalutaer, veksle og opbevare de digitale mønter.

»Den kapitalrejsning (Series A) vi har afsluttet, er en milepæl i Bitcoin Suisses historie. Styrken i vores forretningsmodel, erfaring og tiltrækningskraft i form af vores strategi og forretningsplan er nu valideret af markedet og af investorerne,« udtaler Niklas Nikolajsen i en pressemeddelse.

I lighed med andre cryptovaluta-selskaber kæmper Bitcoin Suisse med at opnå troværdighed i forhold til de mere regulerede markeder.

Bitcoin Suisse har derfor indlemmet flere folk fra ”den rigtige” bankverden. Både i bestyrelsen og i direktionen.

Det er folk som Roger Studer, der er tidligere leder af investment banking hos Vontobel og Giles Keating, der er tidligere Global Chief Economist for Investment Banking og Private Banking hos Credit Suisse.

Desuden har Bitcoin Suisse sikret sig bankgarantier fra nogle af de kendte banker i Schweiz. Bankgarantierne, der er et lovmæssigt krav, skal sikre kunderne mod en konkurs og lyder på 45 mio. CHF eller godt 300 mio. kr.

Bitcoin Suisse er en lovreguleret mægler og selskabet oplyser, at man er i gang med at søge om at få banklicens i Schweiz og Liechtenstein.

»I de kommende år og med stærk støtte fra institutionelle investorer er Bitcoin Suisse nu klar til at gå i gang med sin næste vækstfase som markedsleder inden for krypto-finansielle tjenester i Schweiz og andre lande,« skriver Niklas Nikolajsen i meddelelsen.

Bitcoin Suisse er baseret i schweiziske Zug, der er kendt for at være den kanton, som har den laveste skatteprocent i det ellers skattelempelige land.

Regnskabstallene fra Bitcoin Suisse er revideret af Grant Thornton.

»Syv år efter etableringen af vores virksomhed er vi godt på vej til at blive den første europæiske ”Unicorn” i branchen for digitale aktiver,« siger Niklas Nikolajsen.

En enhjørning, eller på egelsk unicorn, er et udtryk, der bruges af venturekapitalister til at beskrive et nystartet selskab, der opnår en markedsværdi på over 1 mia. dollars.