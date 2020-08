Den seneste tids massive kursstigninger på de finansielle markeder er kun holdbare, hvis der kommer en vaccine mod coronavirus inden året er omme. Bank of America er skeptisk og advarer mod overoptimisme.

Hvis den seneste tids aktiekursstigninger skal kunne retfærdiggøres, så kræver det, at der snart er en vaccine mod coronavirus på markedet.

Det vurderer storbanken Bank of America i en ny analyse.

»Risikoappetitten på markederne er kun holdbar, hvis der kommer en vaccine inden årets udløb,« skriver strategerne Claudio Prion og Athanasios Vamvakidis.

Aktierne har taget så meget forskud på glæderne ved livet efter coronakrisen, at aktiekurserne er strøget til vejrs på trods af stigende ledighed, den største tilbagegang i væksten i USA nogensinde, og stigende smittekurver i flere lande.

Hvis markedet skal fortsætte med at se optimistisk på økonomien i 2021, så kræver det en vaccine. Bank of America

Det skyldes, at aktiemarkedet har afskrevet 2020 som vækstår og dermed ser frem mod 2021. Men 2021 kan kun komme tilbage på vækstsporet, hvis der kommer en vaccine, mener Bank of America.

Og da det stadig er usikkert, så mener banken, at aktiestigningerne er for uholdbare.

»Markedskonsensus er for optimistisk, hvis det tager længere tid at udvikle en vaccine. Markedet har bagatelliseret sammenbruddet i økonomien i andet kvartal, fordi der har været så stærk politisk støtte, og så har man forventet en stærk genkomst i forbindelse med genåbning i tredje kvartal. Men hvis markedet skal fortsætte med at se optimistisk på økonomien i 2021, så kræver det en vaccine,« skriver Bank of America.

Og her er banken skeptisk. Den tvivler på, at der når at komme en vaccine i år, og derfor ser den også mere dystert på udviklingen i økonomien, og dermed også holdbarheden i de store kursstigninger.

»Positive overskrifter om vaccinetest holder i mellemtiden håbet i live og understøtte risikoappetitten. Men ingen ved med sikkerhed, om vi får en vaccine i år eller ej. På nuværende tidspunkt antager vi, at der ikke kommer en vaccine i år, hvilket i vid udstrækning forklarer vores skepsis overfor de økonomiske udsigter,« lyder det fra banken.

Da coronakrisen ramte Europa i februar, dykkede de store aktieindeks i den vestlige verden med mellem 30-35 pct., men blot tre uger efter gik det den anden vej, og mange aktieindeks har helt indhentet det tabte og ligger endda pænt oppe for året.

Bl.a. er det danske C25 steget med knap 15 pct. i år, og det amerikanske teknologiindeks Nasdaq er oppe med 18 pct. år-til dato.

Samtidig har hele den globale økonomi fået en dramatisk lussing i andet kvartal, hvor USA for nylig kunne melde om en kvartalsvis tilbagegang på -9,5 pct. og Tyskland med -10,1 pct.

Og selvom mange lande er i gang med genåbning, så er der også frygt for, at en ny bølge kan bremse den økonomiske genkomst.

»Der er stadig mange inddæmningsrestriktioner rundt omkring, de fleste sektorer opererer væsentlig under kapaciteten, investeringerne er presset i bund, og folk er forsigtige. Og en række lande, der troede, at de havde virus under kontrol, ser nu stigende infektioner. Hvis vi ser nærmere på de detaljer, så ser det mere ud til, at vi skal have en længerevarende recession,« skriver Bank of America.