Norsk hotelkonges flyselskab advarer: Vil fyre alle svenske kabineansatte

Forhandlingerne med fagforeningen er gået i hårdknude for Petter Stordalens flyselskab Sunclass Airlines. Nu er eneste tilbageværende løsning at fyre alt svensk kabinepersonale, lyder det i en mail fra selskabet ifølge Aftonbladet.

Alle de mere end 170 kabineansatte i Petter Stordalens flyselskab Sunclass Airlines risikerer snart at stå med en fyreseddel.

Det er i hvert fald, hvad selskabets driftschef skriver i en intern mail, efter at flyselskabet og fagforeningen ikke har kunnet nå til enighed.

Det skriver Aftonbladet og Expressen, der begge har læst mailen.

Sunclass Airlines havde krævet, at medarbejderne gik ned i løn, men det nægtede fagforeningen.

»Desværre endte forhandlingerne i uenighed og uden godkendelse af lønmodellen. Det er derfor med dyb beklagelse, at vi kun har det valg tilbage at arbejde med løsninger, der vil føre til afskedigelse af hele den svenske kabinebesætning«, skriver Bent Erlandsen, driftschef i Sunclass Airlines, i e-mailen.

Selskabets kommunikationschef har ikke ønsket at bekræfte indholdet af e-mailen, men siger, at der stadig arbejdes på at finde en løsning.

Forhandlingerne med kabinepersonalet har foregået henover sommeren, og selskabet har krævet, at de ansatte skulle gå 20 pct. ned i løn.

Petter Stordalen købte i efteråret Ving-gruppen, et rejsevirksomheden med blandt andet Sunclass Airlines som datterselskab, sammen med en flere andre investorer. Men pandemien har - ligesom med mange andre luftfartsvirksomheder - presset flyselskabet ud på kanten.

Den norske erhvervsmand ejer derudover en lang række hoteller i Norge og adskillige hoteller i Danmark, bl.a. det femstjernede luksushotel Skt. Petri og Comfort Hotel. Han købte også 2016 den over 100 år gamle postbygning over for Københavns Hovedbanegård og Tivoli, som han har omdannet til et luksushotel.