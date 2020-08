SAS-passagerer var 1 minut fra at undgå 10 dages karantæne

Et SAS-fly var i sidste uge et mulehår fra at sikre sine passagerer mod en karantæne på ti dage, da det landede præcis ved midnat i Oslo.

Et Boeing 737-800 fra SAS var lørdag blot ét minut fra at sikre dets passagerer mod norsk karantæne, da det landede klokken 00.00 i Oslo.

Det skriver Check-in.dk.

De norske myndigheder ændrede torsdag rejsevejledningerne for blandt andet Frankrig, hvorfra SAS-flyet fløj, fra grøn til rød på grund af et stigende antal coronasmittede. Denne ændring trådte i kraft klokken 00.00 natten til lørdag og betød, at alle indrejsende fra Frankrig, Tjekkiet, Schweiz og Monaco skulle i karantæne i ti dage, hvis de satte benene på norsk jord.

SAS-flyet, der fløj fra Nice til Oslo, var sat til at ankomme klokken 00.10 natten til lørdag, så der var et håb om, at det kunne nå landingsbanen før midnat, hvis alt flaskede sig i luften.

Flyet indhentede imidlertid ti minutter i luften, og det landede derfor præcis klokken 00.00 ifølge den norske lufthavnsoperatør, Avinor. Det var desværre for passagererne dog et mulehår for sent til at undgå den ti dage lange karantæne i Norge.

Det norske Sundheds- og Ældreministerium bekræftede ifølge Check-in.dk overfor Dagbladet, at samtlige 158 passagerer om bord på SAS-flyet fra Nice skulle i karantæne.

Havde flyet landet klokken 23.59 - altså blot ét minut tidligere - havde passagererne undgået at skulle i karantæne i ti dage, skriver Check-In.dk.

Danmark er på det seneste også kommet i søgelyset hos de norske myndigheder, der har bidt mærke i de forhøjede smittetal i flere områder af Danmark.

Den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), anbefalede mandag aften den norske regering, at dele af Danmark skulle gøres til ”rødt område”. Det fremgår af en pressemeddelelse, skriver Ritzau.

Det er Sjælland minus hovedstadsregionen samt Midtjylland, der ifølge FHI bør komme på den ”røde liste”, skriver Ritzau mandag.