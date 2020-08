Dansk iværksættersucces solgt for over 100 mio. kr. i Thailand

To danske iværksættere stiftede i 2014 handelsplatformen Chilindo med 20.000 dollars i startkapital, men nu sælges selskabet til thailandsk køber for over 100 mio. kr.

Onlineauktionshuset Chilindo, der i sin tid blev stiftet af de danske iværksættere Caspar Bo Jensen og Thomas Kjeldgaard, er blevet solgt for 18 mio. dollars, altså over 100 mio. kr., til Thailands største agrokonglomerat, Charoen Pokphand Group.

»Man kan jo ikke tillade sig at være utilfreds med det beløb, så vi er bestemt glade. Det er selvfølgelig en blåstempling af virksomheden, når de siger: »Okay, vi køber jer, fordi vi tror på, at det er vejen frem for at erobre det thailandske marked for internethandel«,« siger direktør og stifter Caspar Bo Jensen.

Caspar Bo Jensen og Thomas Kjeldgaard stiftede Chilindo i 2014. Sidstnævnte forlod arbejdet med projektet efter otte-ni måneder, og har siden haft en lille ejerandel.

Caspar Bo Jensen har derimod siden start ageret direktør for onlineauktionshuset, som han frem til nu har ejet i selskab med medstifteren og en privat tysk investor.

Udviklingen har været til at få øje på, for siden de to danske iværksættere startede projektet i 2014 med 20.000 dollars i kapital, er selskabet ifølge Caspar Bo Jensen vokset til en af hovedaktørerne på det thailandske marked for internethandel.

I 2020 er der således cirka 600 ansatte fordelt i Thailand, Kina og Malaysia.

Casper Bo Jensen tror, at timingen for lanceringen af Chilindo i 2014 har været en af hovedårsagerne til, at selskabet har oplevet så meget succes i Thailand.

»I Thailand har vi været heldige at komme ind på et tidspunkt, hvor internethandlen var meget lille. Når man er i et marked med tocifrede vækstrater, så er det også nemmere at vækste sin egen forretning med store tal,« siger Caspar Bo Jensen, der også nævner stærke kompetencer indenfor teknologi, marketing og indkøb som nogle af de essentielle baggrunde for væksten i Chilindo.

Planen var faktisk ikke, at Chilindo skulle sælges - i hvert fald ikke lige nu - men tilbuddet på 18 mio. dollars og et gigantisk selskab i ryggen var ikke til at afslå.

»Det var ikke nødvendigvis målet at sælge, men i forbindelse med noget fundraising kom der et tilbud om at sælge hele virksomheden til CP Group. Det er et af de største konglomerater i Asien, og selvfølgelig var det interessant at komme ind under vingerne på så stor en organisation,« siger Caspar Bo Jensen.

Forretningsmodellen for Chilindo er groft sagt, at der købes varer til en billig pris i Kina, som dernæst sælges på et internetbaseret auktionshus i Thailand og Malaysia.

Varerne starter på én thailandsk baht, og så er det køberne, der byder varen op fra dette. Alt fra luftmadrasser til cykler kommer under hammeren.

»Man kan sige, at det, vi har prøvet at bygge op, er vores egen version af en mini-Amazon,« siger Caspar Bo Jensen, der ikke har tænkt sig at slække på ambitionerne for Chilindo, selvom han nu ikke længere ejer virksomheden.

»Planen og ambitionen er nu at komme op og blive den største platform for internethandel i Thailand og forhåbentligt flere andre sydasiatiske lande,« siger Caspar Bo Jensen, der fortsætter som direktør for Chilindo efter salget.

Før det thailandske interneteventyr havde Caspar Bo Jensen allerede prøvet kræfter med iværksætteriet i Danmark, hvor han dog til sidst måtte dreje nøglen om og gå konkurs med selskabet Macca.dk.

Dette håber han selvsagt ikke sker igen, og med en stor ny ejer af Chilindo smides der ekstra benzin på den motor, der driver de personlige ambitioner om at nå op og blive en af de helt dyre drenge på internethandel-markedet.

»Jeg prøver at leve drømmen ud om at komme helt til tops, og det hjælper med en rig ejer i baghånden, fordi jeg kan have mere fokus på at drive forretning og mindre fokus på at fundraise penge,« siger Caspar Bo Jensen.