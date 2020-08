Erhvervsminister Simon Kollerup gik sidste år til angreb på urimelige gebyrer på betalingsservicemarkedet domineret af Nets. Nu nærmer opgøret sig en afslutning.

Betalingskæmpen Nets kan stå overfor en syngende indtjeningslussing i forretningsbenet Betalingsservice.

Sagen kort Hjælpeorganisationer og Forbrugerrådet Tænks kritik af Nets' pris for at håndtere betalinger via Betalingsservice fik i september 2019 erhvervsminister Simon Kollerup på banen.

Med afsæt i en bred politisk aftale lovede han et opgør med urimelige priser og avancer på bl.a. Betalingsservice.

Aftalen indebar, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen iværksatte en undersøgelse af priser og avancer inden for betalingsserviceløsninger.

Styrelsens gebyrrapport skal ligge klar i sommeren 2020.

Samtidig har Folketinget ændret betalingsloven, så Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu har lovhjemmel til at skride ind overfor urimelige priser med krav om prisfald.

Ifølge Finans’ oplysninger skal Konkurrencerådet inden udgangen af august behandle en undersøgelse af priser og avancer på betalingsservicemarkedet, der domineres af Nets’ betalingsserviceforretning (BS).

Undersøgelsen er en direkte udløber af, at erhvervsminister Simon Kollerup sidste år gik til angreb på urimelige betalingsgebyrer.

Jeg vil være meget overrasket og skuffet, hvis rapporten ikke viser, at gebyrerne er urimelige og skal sættes ned. Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

Angrebet blev skudt i gang af flere hjælpeorganisationers vedholdende kritik af, at Nets siden 2007 har fastholdt et BS-gebyr på 4,32 kr. for at overføre f.eks. 100 kr. i støtte.

»Jeg vil være meget overrasket og skuffet, hvis rapporten ikke viser, at gebyrerne er urimelige og skal sættes ned,« siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, der tidligere har kaldt Nets for en gebyrgrib.

Ud over gebyrundersøgelsen er betalingsloven blevet ændret, så konkurrencemyndighederne nu kan diktere lavere priser, hvis et betalingsservicegebyr anses for urimeligt.

Jan Damsgaard, professor i digitale tjenester ved CBS, peger på, at Nets’ priser skriger til himlen.

»Da Betalingsservice fjernede besværet ved at gå på posthuset for at betale et girokort, virkede 4,32 kr. fornuftig. Men prisen er ikke fulgt med ned i takt med, at antallet af digitale transaktioner er skaleret op,« siger Jan Damsgaard og peger på, at en rimelig pris vil være 25-50 øre.

Betalingsservice Betalingsservice (BS) blev lanceret i 1974 af det daværende PBS, der var ejet af størstedelen af landets pengeinstitutter og Nationalbanken.

Betalingsservice er i dag ejet af Nets, der blev etableret i 2010, da PBS gik sammen med norske Nordito.

Virksomheder og organisationer, der opkræver betaling eller modtager støtte via betalingsservice, betaler til Nets pr. transaktion for brug af systemet.

Prisen for kunder med en abonnementsaftale med Nets ligger i dag på 4,32 kr. pr. transaktion – den samme som i 2007. Ifølge Nets svarer det ift. den almindelige prisregulering til et prisfald på ca. 15 pct. over tid.

Kunder betaler desuden for tillægsydelser som f.eks. ekstra tekstlinjer på BS-udskrifter.

Nets hævede i 2018 prisen for en række tillægsydelser med op til 17 pct.

Ifølge Nets bruger 90 pct. af alle husstande betalingsservice til de månedlige regninger.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er tavs om den endnu ikke offentliggjorte gebyrrapport.

»Vi har en politik om, at vi ikke kommenterer på rapporter, der ligger i høringsudkast,« siger kontorchef Claus Jørgensen.

Nets-ledelsen forklarer, at man er forhindret i at kommentere den fortrolige gebyrrapport.

»Vi ser frem til at kommentere rapportens konklusioner, når der foreligger en endelig, offentliggjort rapport,« siger Søren Winge, pressechef i Nets.

Ifølge Nets benytter 90 pct. af alle danskere betalingsservice, og årligt anslås BS-forretningens mere end 200 mio. transaktioner af generere en omsætning på mere end en milliard kroner.