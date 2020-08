Kamp om at undgå skatteregning: Nykredit kritiserer soloridt fra pensions- og forsikringsselskaber

Nykredits formandskab finder det helt urimeligt, hvis pensions- og forsikringsselskaber skal undtages fra at betale den særlige finansskat, som regeringen vil indføre for at finansiere sin tilbagetrækningsreform.

Der er udbrudt et internt rivegilde i finanssektoren, efter at dele af den forsøger at slippe for den milliardregning, som regeringen vil udstede for at finansiere bl.a. nedslidtes ret til tidligere folkepension.

Landets største realkreditselskab, Nykredit, går nu i clinch med kollegaerne fra pensions- og forsikringsselskaberne, som i en kronik i Jyllands-Posten i sidste uge argumenterede for, at netop de ikke skal betale. Nykredit opfordrer i stedet til at udvise solidaritet internt i sektoren.

»Hvis vi alle skal betale en finansskat, må det være sådan, at der er mange skuldre til at bære,« siger Nina Smith, næstformand i Nykredit.

Efter flere sager om kunders hvidvask og skatteunddragelse er bankerne blevet beskyldt for at bryde samfundskontrakten. På den baggrund vil regeringen opkræve en særskat.

»Hvis nogen begynder at sige, at de skal undtages - pension og forsikring - så har jeg ingen forståelse for ikke også at undtage realkreditten, så vi ender med en ren bankskat,« siger Nina Smith.

En af landets førende økonomer mener, at både en bred særskat til hele finanssektoren og til bankerne – som bl.a. under coronakrisen har vist, at de er med til at understøtte erhvervs- og privatkunder – er ufornuftig, fordi man så også rammer de dele af sektoren, som påvirker Danmark positivt.

»Så bør man hellere ramme de specifikke elementer, som man mener, er en omkostning for dansk økonomi, hvis man kan identificere sådanne,« siger Jesper Rangvid, professor ved CBS.

Bankernes interesseorganisation er enig i, at en særskat til en udvalgt sektor er en dårlig idé, men mener, at hele finanssektoren bør bære byrden, hvis den indføres.

»En række ting som f.eks. kapitalforvaltning, udlån og kreditter laver man både i banker og forsikrings- og pensionsselskaber. Forretningsområderne er beslægtede, og derfor skal en eventuel særskat gælde for hele sektoren,« siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forsikrings- og pensionsbranchens formandskab, som henviser til sin kronik, hvis budskab er, at de ikke bør betale.

Tilbagetrækningsreformen, der skal finansiere nedslidtes ret til tidlig folkepension, ventes offentliggjort i begyndelsen af næste uge. Hverken Erhvervsministeriet eller Skatteministeriet ønsker at udtale sig om særskatten.