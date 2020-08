Arne-plan kan koste familier 1.400 kr. årligt

En almindelig familie kan ifølge Finans Danmark komme til at betale 1.400 kr. årligt for regeringens planer om at finansiere tidlig pension via særskat på bankerne.

Regeringen har planer om af finansiere dens plan for tidlig pension via særskat til finanssektoren og i særdeleshed til bankerne.

Men dette kan ifølge bankernes interesseorganisation Finans Danmark komme til at gå ud over helt almindelige danske familier.

»Uanset hvordan man vender og drejer det, så kan en stor del af regningen ende hos kunderne. Og det er jo os alle sammen,« siger adm. direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard, i en pressemeddelelse.

Særskatten, der skal finansiere regeringens pensionsplaner, kommer til at lyde på 2,35 mia. kr årligt fra finanssektoren, hvoraf banker og realkreditinstitutter skal stå for 1,7 mia. kr. Finans Danmark er bange for, at det kan ende med at blive dyrt for almindelige danskere.

»Hvis man overfører erfaringerne fra lignende skatter i udlandet, så risikerer en almindelig familie at se frem til en regning på 1.400 kr. om året, hvilket ikke er småpenge«, siger Finans Danmarks Ulrik Nødgaard.

De 1.400 kr., som Finans Danmarks er kommet frem til, er fundet via en analyse af internationale erfaringer og forskningsresultater. Analysen viser, at for en dansk familie med to forældre, der er lønmodtagere på enten grund- eller mellemniveau og bor i ejerbolig, kan den ekstra årlige regning for at være kunde i eksempelvis en bank ende på 1.400 kroner, skriver interesseorganisationen for bankerne.

Analysen viser også, at pensionisterne kan risikere af skulle til lommerne, hvis de har gæld i banken.

»Bankerne har de senere år haft faldende indtjening, blandt andet på grund af negative renter. Samtidig er udgifterne steget til bl.a. bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Hvis vi samtidig skal være i stand til at yde de lån, befolkningen og virksomhederne har brug for, er der ikke andre steder at sende størstedelen af regningen hen end til kunderne«, siger Ulrik Nødgaard i pressemeddelelsen.