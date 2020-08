Små banker i oprør: Får større skatteregning, fordi de store ventes at flytte overskud ud af landet

Der skal opkræves mere end 1,5 mia. kr. i særskat for at finansiere regeringens plan om tidlig pension, fordi nogle ventes at flytte overskud til andre lande med lempeligere beskatning.

Landets mindre banker er i oprør over, at de skal betale mere i særskat end nødvendigt for at finansiere ret til tidlig pension, fordi store finanskoncerner forventes at smyge sig uden om deres del af regningen.

Regeringen vil have, at finanssektoren skal bidrage med 1,5 mia. kr. årligt for at finansiere pensionsreformen, men Skatteministeriet oplyser, at der årligt vil blive opkrævet 2,35 mia. kr., bl.a. fordi ministeriet forventer, at særskatten vil få nogen til at flytte overskud ud af Danmark.

»Adfærdsvirkningen dækker over virkninger fra et ændret investeringsomfang, herunder lokaliseringseffekt, og et ændret omfang af overskudsflytning ud af Danmark,« skriver Skatteministeriet i en e-mail til Finans.

Kun to af landets banker - Danske Bank og Nordea - har aktiviteter i udlandet, så i banksektoren er det kun de to, der har mulighed for overkudsflytning.

»Man har antaget, at overskud for flere hundrede mio. kr. flyttes ud af landet. Ingen af de pengeinstitutter, som er medlem hos os, har mulighed for at flytte overskud ud af landet, for de driver kun virksomhed i Danmark,« siger Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter.

I forvejen er det specielt de store banker, der har haft sager om hvidvask og skatteunddragelse, som er en af årsagerne til, at politikerne har set sig sure på sektoren.

»Virksomheder, som ikke kan flytte overskud eller på anden måde ændre adfærd, kommer til at betale mere i skat, fordi andre ventes at flytte overskud eller agere anderledes. I forvejen er særskatten urimelig, men det her gør det mere urimeligt,« siger Jan Kondrup.

Bankernes anden interesseorganisation, Finans Danmark, der også tæller de store banker, afviser Skatteministeriets regnestykke.

»Vi vurderer, at banker, der opererer i Danmark, set under et har begrænset mulighed for at flytte overskud til udlandet. På den baggrund er det vores vurdering, at Skatteministeriet overvurderer den effekt,« siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

Danske Bank har ingen kommentar, mens Nordea oplyser, at banken betaler skat i det land, hvor omsætningen er genereret.

»Derfor kommer vi også fortsat til at betale skat af overskuddet på de danske aktiviteter – i Danmark,« oplyser bankens presseafdeling.