Efter Wirecards gigantkollaps: Nu er udsalget begyndt

Konkurrenterne er begyndt at overtage stumperne efter den kollapsede tyske betalingsgigant Wirecard.

Det tyske advokatfirma Jaffé Rechtsanwälte har som insolvens-administratorer fået til opgave at afvikle Wirecard. Fredag har advokathuset i en pressemeddelelse oplyst, at forretningsenheden i Brasilien er solgt, mens der er indgået en principaftale om salg i Storbritannien.

Samtidig er arbejdet med at sælge forretningen i Nordamerika ifølge insolvens-administratoren fremskredent.

»Det er særligt glædeligt, at salget af Wirecard Brasilien har været den første succes med hensyn til salg af aktiver, fordi rammebetingelserne for Wirecard-insolvensbehandlingen har været - og stadig er - meget vanskelige,« udtaler dr.jur. Michael Jaffé i en pressemeddelelse.

Den brasilianske forretning er solgt til Pag Seguro Digital, som er børsnoteret i USA.

Handlen afventer dog stadig de brasilianske myndigheders godkendelse, oplyser Michael Jaffé.

I Storbritannien har Railsbank lavet en principaftale om at købe Wirecard Card Solutions Ltd. Aftalen omfatter Wirecards britiske kortteknologi, kunder og nogle ansatte.

Railsbank er en start up-virksomhed med Visa i ryggen, oplyser Financial Times, som meddeler, at handlen ventes gennemført i november.

På toppen var Wirecard 180 mia. kr. værd, men virksomheden blev ramt af insolvens i juni, efter at 14 mia. kr. forsvandt i en regnskabsskandale. Kollapset er blevet betegnet som en af de største erhvervsskandaler i Tyskland i nyere tid.

Virksomheden var en af de store spillere på markedet for digitale betalinger for forbrugere og virksomheder. Den opererede i 23 lande - herunder på markeder i Europa, hvor danske Nets er en af konkurrenterne.

Finans har tidligere spurgt Nets, om den danske virksomhed er blandt bejlerne til at købe dele af Wirecard. Nets har en ambition om at blive en førende aktør inden for betalingsindustrien i Europa.

»På denne rejse forholder vi os løbende til de muligheder, der opstår for yderligere at styrke vores forretning, men vi kommenterer ikke på vores interesse i potentielle opkøb,« fortalte Robert Hoffmann, direktør med ansvar for Merchant Services i Nets.