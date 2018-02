Ekspert om Tesla i rummet: »En vild historie, der bliver ved med at have liv«

Tirsdag aften dansk tid blev Falcon Heavy raketten sendt i luften med en Tesla-bil ombord. Branding-ekspert kalder det et stunt med stor PR-værdi.

Det skete d. 6. februar. Affyringen af SpaceX' Falcon Heavy-raket var længe undervejs. Den blev forsinket. Men i tirsdags blev den sendt afsted mod Mars... lastet med en Tesla Roadster-sportsvogn. Formålet er at sende den røde bil med op til Mars, der samtidig skal spille David Bowie-nummeret Space Oddity. Idéen annoncerede farverige SpaceX-stifter Elon Musk, der også står bag Tesla.

Men hvorfor i alverden sender man en bil med op i en raket? Det har branding-ekspert og direktør for reklamebureau McCann Copenhagen, Tobias Smidth-Fibiger, en forklaring på.

»Sådan nogle PR-stunts er blevet moderne igen, fordi man brandingmæssigt får stor værdi ud af sådan et stunt. Det spredes og spredes via medieplatformene. Når Musk sender en bil i rummet, så styrker han både SpaceX’s brand, men også Teslas, fordi der nu svæver en Tesla rundt i rummet. Det er jo en vild historie, som går verden rundt og er på alles læber i en lang periode. Den bliver ved med at have liv, fordi den kan fortsætte med at leve på de sociale medier,« siger Tobias Smidth-Fibiger og forklarer, at sociale medier kan bruges til at accelerere pr-værdien inden selve begivenheden, hvorefter stuntet kan ses live, hvilket også har stor PR-værdi i sig selv. Og efter raketaffyringen, er den stadig et aktuelt samtaleemne. Det er denne artikel et bevis på.

Man støder formentlig ikke nogen ved at karakterisere Tesla- og SpaceX stifter Elon Musk som en exentrisk, ambitiøs, karismatisk og succesfuld skikkelse. Ifølge Tobias Smidth-Fibiger er han en stor gevinst for Tesla og de virksomheder, som han knyttes sammen med.

»Elon Musk har et stærkt personligt brand. Han er næsten en mytisk mand, der skrives bøger om. Lidt ligesom Maersk dengang han levede,« påpeger han.

»Musk og Tesla er en symbiose. Han er en slags korsridder som vil ændre verden, og det nyder Tesla godt af, som i øvrigt er et modigt brand med en meget klar mission om at ændre verden til det bedre. Det er i høj grad personificeret ved Elon Musk.«

I 2012 sprang den østrigske faldskærmsudpsringer Felix Baumgartner ud fra en heliumballon med en specialbygget trykkapsel fra 38.969,4 meter. Det var det højeste faldskærmsudspring nogensinde, og det blev faciliteret af sponsoren Red Bull Stratos. Projektet lykkedes og blev fulgt af millioner af mennesker på verdensplan. Her var princippet lidt det samme som ved Falcon Heavy-affyringen, fastslår Tobias Smidth-Fibiger.

»Uanset hvad man mener om det, kan man ikke andet end at have lidt sympati for nogen, som gør noget, der er helt vildt. Den sympati er også med til at styrke brandet. Man skaber et emotionelt link,« siger han.

Dagen efter raketaffyringen fortalte Tesla, at selskabet i sidste kvartal af 2017 mistede 675 mio. dollars, svarende til 4 mia. kr. Det er det største kvartalsvise tab i bilproducentens historie.

»Han har nok valgt at annoncere det her regnskab dagen efter, fordi han vidste, at der var ting, der ville overskygge det. Timingen er nok ikke helt tilfældig,« siger Tobias Smidth-Fibiger.

Den røde Tesla-sportsvogn, der efter planen skulle sendes ud af raketten og i kredsløb rundt om solen i samme bane som Mars, er blevet skudt for langt. Den ender i stedet i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.

SpaceX blev grundlagt i 2002 af Elon Musk. 2017 var SpaceX' mest produktive år nogensinde i antal affyringer. Der blev foretaget hele 18 af slagsen, hvilket er 10 mere end virksomhedens næstmest produktive år.