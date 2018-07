Salget af personbiler til danske husholdninger steg med syv pct. i første halvår sammenlignet med i fjor. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

De danske husholdninger køber flere og flere biler.

I første halvår af 2018 blev der solgt 76.800 biler til danske husholdninger, en stigning på godt syv pct. fra første halvår sidste år (71.700 biler).

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge økonom Kristian Skriver fra Dansk Erhverv skyldes stigningen, at mange danskere oplever gode privatøkonomiske forudsætninger for at købe ny bil.

»Beskæftigelsen er rekordhøj, der er reallønsfremgang, og boligpriserne er stigende. Det taler samlet for at danskerne har fået mere luft i økonomien til at købe en ny bil,« siger Kristian Skriver, der også peger på de seneste års lempelser af registreringsafgiften, som vækstmotor for bilsalget.

Blandt de mest populære biler blandt danskerne, topper Peugeot 208, Nissan Qashqai og VW Golf salgslisten for første halvdel af 2018, hvor tendensen stadig hedder færre helt små biler og flere høje crossovere og SUV’er.

Hos De Danske Bilimportører forklarer direktør Gunni Mikkelsen, at de seneste års afgiftsnedsættelser har gjort de større biler særligt økonomisk attraktive.

»Flere danskere har fået mulighed for at rykke et nummer op i bilstørrelse for de samme penge. Det betyder også, at flere går efter de mere rummelige biler, hvor der er plads til hele familien, også når der skal køres længere ture,« siger Gunni Mikkelsen

Kigger man på hele bilmarkedet for det første halvår af i år, blev der solgt 120.900 nye biler.



Det er 2.700 biler færre end første halvår sidste år – svarende til 2,2 pct.

På trods af det lavere niveau i år end sidste år, betegner Dansk Erhverv stadig salget som »meget pænt«, når man sammenholder det med forrige år, hvor der blev solgt 4.200 færre biler.

Udsigten for bilsalget i resten af 2018 år er derfor fortsat positiv, hvis man spørger Dansk Erhverv.



»Beskæftigelsesopsvinget er rigtig stærkt, og samtidig oplever vi pæn reallønsfremgang, så er der flere faktorer, der taler for et samlet set pænt bilsalg i år,« konstaterer Kristian Skriver.