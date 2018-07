Rigmand har formøblet en fjerdedel af familieformuen efter et rædselsår

76-årige Lars Foghsgaard indkasserer en tocifret millionlussing i familiens holdingselskab efter bl.a. at have tilbagekøbt familiens tidligere livsværk, Labflex, der ellers blev solgt i 2015.

2017 bød på endnu en blodtud for den 76-årige rigmand Lars Foghsgaard, der i slutningen af 1990’erne blev halvmilliardær på salget af hospitalssengeproducenten Scandinavian Mobility.

Et dugfrisk regnskab for Foghsgaard-familiens holdingselskab, Lars Foghsgaard Holding ApS, viser, at sidste år endte med et samlet underskud efter skat på 67,1 mio. kr.

Årets resultat ... betragtes som klart utilfredsstillende. Lars Foghsgaard, stifter af Lars Foghsgaard Holding ApS

Det tocifrede milliontab udraderer i ét hug 27 pct. af egenkapitalen, der nu er på knap 178 mio. kr.

»Årets resultat, der betragtes som klart utilfredsstillende, er påvirket af resultatet i de tilknyttede virksomheder inklusive af- og nedskrivning på goodwill med 47.326 t.kr.,« anfører Lars Foghsgaard, der er ene om at tegne holdingselskabet udadtil.

Trængslerne i 2017 skyldes i vid udstrækning, at Foghsgaard-familien i slutningen af 2016 købte sit tidligere guldæg, laboratorievirksomheden Labflex, tilbage.

Virksomheden blev i 2015 solgt til det norske investeringsselskab Credo Partners for et trecifret millionbeløb. Men i februar sidste år kom det frem, at Labflex nu var tilbage på Foghsgaard-familiens hænder efter et omtumlet forløb, hvor Credo tabte et trecifret millionbeløb på Labflex-driften.

At Labflex stadig hænger i tovene, ses i det fremlagte regnskab for Lars Foghsgaard Holding ApS.

Her fremgår det af bemærkningerne, at koncernen har været nødt til at stille sikkerhed for Labflex’ bankengagementer på op til maksimalt 82,5 mio. kr., ligesom egenkapitalen i Labflex Holding, som ejer godt 80 pct. af Labflex A/S, er i minus med mere end 50 mio. kr.

Lars Foghsgaard forsøger da heller ikke at skjule, at Labflex-koncernen er sendt til tælling.

»Koncernen har i 2016 og 2017 realiserede betydelige tab og tabt egenkapitalen. En turnaround af virksomheden er igangværende, og ledelsen arbejder aktuelt på, at indtjeningen indenfor en kortere periode vil udvise overskud samt på at sikre/opretholde finansieringen af koncernen tillige med scenarier for reetablering af egenkapitalen,« fastslår Lars Foghsgaard i beretningen.

Labflex A/S har endnu ikke fremlagt 2017-regnskabet.