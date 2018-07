Kendt amerikansk avis fyrer halvdelen af sin stab

Halvdelen af de ansatte på redaktionen hos The New York Daily News får nu en fyreseddel som konsekvens af avisen økonomiske vanskeligheder.

Den snart 100 år gamle new yorker-avis The New York Daily News vinker nu farvel til halvdelen af sine redaktionelle medarbejdere. Sådan lyder meldingen mandag efter, at avisen længe har kæmpet med økonomien pga. faldende annonceindtægter og vigende læsertal.

Det skriver Reuters.

Avisen, som er kendt for sine iøjnefaldende forsider, skal fremover kæmpe for at blive en stærkere avis online, fortæller avisens ejer Tronc Inc.

»Vi reducerer i dag størrelsen af ​​redaktionen med ca. 50 pct. og fokuserer i stedet flere kræfter på breaking news - især inden for kriminalitet, civil retfærdighed og offentligt ansvar,« skriver Tronc i et notat til personalet.

Før mandagens melding havde The Daily News omkring 85 journalister ansat.

Fyringerne har skabt hård kritik fra flere fronter på de sociale medier.

»Det er ingen hemmelighed, at jeg har været uenig med Daily News fra tid til anden. Men Troncs grådige beslutning om at skære i nyhedsredaktionen er dårligt for regeringen og en katastrofe for New York City. Tronc burde sælge papiret til nogen, der er engageret i lokal journalistik,« lød det på Twitter fra New York Citys borgmester Bill de Blasio.

The Daily News har vundet 11 Pulitzer priser gennem historien.

New York-fyringerne er de seneste i en række nedskæringer af Troncs medievirksomhed. I april afskedigede virksomheden medarbejdere på Los Angeles Times, blot en måned efter en række fyringer hos avisen The Chicago Tribune.