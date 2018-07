Amerikansk rigmand og supersponsor i stort opgør med Trumps politik

De omstridte brødre og multimilliardærer Charles og David Koch sadler om og dropper støtte til republikanske kandidater.

Der er tæt på åben krig mellem republikanske pengemænd i et magtfuldt netværk og Trumps administration.

Årsagen er den voksende modstand mod frihandel, som forretningsmændene mener, at administrationen efter præsidentens ønske har kastet landet ud i.

Brødrene David og Charles Kochs netværk Americans for Prosperity, vil frem mod midtvejsvalget i november bruge 400 mio. dollars (ca. 2,5 mia. kr.) på kandidater og kampagner, der støtter deres frihandelsorienterede synspunkter. Og her brydes nu med en lang tradition for at sende pengene efter republikanere.

Første skud blev affyret mandag, hvor netværket afholdt et af sine traditionelle konferencer for donorer, der betaler 100.000 dollars om året for et medlemskab. Temaet var det politiske landskab i 2018, og her kom så meldingen, at netværket ikke vil støtte en republikansk kandidat, Kevin Cramer, mod den siddende demokratiske senator i North Dakota, Heidi Heitkamp.

»Vi kan ikke støtte ham på nuværende tidspunkt,« lød det fra en Koch-talsmand med henvisning til Cramers stemmeafgivning til forskellige lovforslag, selvom sædet under Heitkamp brænder en smule og North Dakota var en stat, som Trump vandt i 2016.

Meldingen kom måske også som en reaktion på Trumps omstridte chefstrateg fra valget i 2016, Steve Bannon. Tidligere mandag var han ude i netmediet Politico med budskabet om, at Koch-brødrene og deres netværk – kort sagt – skulle lukke røven og bakke op om præsidenten.



»De (Koch-brødrene, red.) ved ikke, hvad det vil sige at vinde, og vi har ikke tid til en teoretisk diskussion eller høre på deres talsmand, som kommer ud og siger, at præsidenten deler folk. De var de første, der stak en kniv i ryggen på ham (Trump, red.),« lød det fra Bannon.

Søndag kom det frem, at Freedom Partner, som er et andet af Koch-brødrenes netværk under samme hat som det ovennævnte, iværksætter en tv-kampagne i millionklassen under temaet "Trade not aid" (”Handel, ikke hjælp" red.). Tidligere i juli forlød det, at Trump vil give 12 mia. dollars i støtte til de landmænd, der i disse måneder mister indtægter som følge af Trumps egne handelskrige med Mexico, Kina, Canada og – indtil sidste uge – EU.

Slagsmålet mellem den pengestærke elite i det republikanske parti og så præsidenten og hans folk stopper næppe lige foreløbig.