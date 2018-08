Økonomen og New York Times-skribenten Paul Krugman afleverede kort før udfaldet fra tv-værten på Fox et forsvarsskrift for den samfundsøkonomiske model i Danmark.

René Deichgræber, født i 1982, er it- og teknologireporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og San Francisco State University og er forelsket i sproget og de store fortællinger. Før René ankom til Jyllands-Posten i 2010 var han featureskribent for JydskeVestkysten og forfatter til flere bøger hos Gyldendal. Han nåede også – akkurat – at få sin svære byline i Nyhedsavisen, inden gratiskrigen sluttede og blev afløst af en kvalitetskrig. René har for længst svedt sig gennem det maratonløb, der nærmest er obligatorisk for mænd på vej mod de 40 år. Så nu koncentrerer han sig om alt det, livet virkelig handler om: Golf, mad, film og rejser. Nå, ja, og så familien selvfølgelig.

Det begyndte for et par dage siden, da værten på tv-kanalen Fox Business sammenlignede Danmark med Venezuela og konstaterede, »at ingen vil arbejde« i den slags semikommunistiske samfund.

Udfaldet skabte så meget påstyr, at tv-indslaget ikke blot er blevet set titusindvis af gange de seneste døgn, men også har fået finansminister Kristian Jensen (V) og den forhenværende amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, til at svare igen.

Nu blander en endnu tungere stemme sig også i den samme debat - om end på tilfældigvis vis, idet den amerikanske økonom og Nobelprismodtager Paul Krugman for 10 dage siden skrev en kommentar i New York Times om den danske samfundsmodel.

Indlægget var formentlig tænkt som et slags postkort med overskriften "Noter fra en smørrepublik", men er altså pludselig blevet brandaktuelt.

»Jeg er stadig på ferie, og i øjeblikket befinder jeg mig i Danmark. Faktisk har jeg lige cyklet fra København til Helsingør eller Elsinore. Desværre er jeg så håbløs en nørd, at mine tanker ikke kredsede om Shakespeare, men om ... økonomi. Danmarks historie er nemlig, vil jeg vove at påstå, af væsentlig interesse for os andre,« indleder Paul Krugman sin kommentar.

Herefter peger han på, at Danmark - i modsætning til de fleste andre landbrugslande i tiden efter den første industrielle revolution - ikke forvandlede sig til en økonomisk og politisk skrantende bananrepublik, men udviklede sig til en storeksportør af smør og svinekød, hvilket grundlagde vores velstand og kooperativer.

»Og i vore dage formår Danmark at være yderst åbent for verdenshandelen, samtidig med at landet oplever et beskedent omfang af ulighed, både før og efter den økonomiske omfordeling. Globalisering behøver ikke være i modstrid med social retfærdighed,« fortsætter den 65-årige økonom, som i 2008 vandt Nobelprisen for en analyse af handelsmønstre og økonomisk aktivitet.

Af samme grund er Paul Krugman en særdeles velanset kommentator i New York Times, hvor han i denne ombæring fortsætter sit forsvar for Danmark.

»Ifølge den konservative lære må kombinationen af høje skatter og bistand til aftagere reelt knuse ethvert incitament til, at der bliver skabt arbejdspladser – samt til, at folk arbejder i det hele taget. Så Danmark må vel lide af massearbejdsløshed, ikke sandt? Tja, sandsynligheden for, at voksne danskere er i arbejde, er større, end tilfældet er for deres amerikanske modstykker. De har kortere arbejdsdage, om end det ganske vist kan være et valg, der er med til at forbedre velfærden. Men hvad Danmarks eksempel reelt illustrerer, er, at man kan forvalte en velfærdsstat langt mere generøst, end vi gør det – i en grad, der langt overgår progressive amerikaneres vildeste fantasi – og stadig være en ovenud fremgangsrig økonomi,« skriver Paul Krugman.

Hele kommentaren kan læses i New York Times' originalversion her, mens Politiken tilskyndet af debatten de seneste dage har ulejliget sig med at oversætte den her.