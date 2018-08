Analytiker om cheffyring hos MT Højgaard: »Det efterlader flere spørgsmål end svar«

Afskedigelsen af Torben Biilmann sker få måneder efter, at et par koncerndirektører fik sparket. Hvem der skal efterfølge ham - og hvad strategien går ud på, fremgår ikke af meddelelsen.

MT Højgaard minder efterhånden om et slidt byggestillads, der er ved at blive pillet hurtigt ned fra toppen, fordi det blæser alt for meget.

Onsdag aften blev topchefen Torben Biilmann således afskediget oven på endnu en alvorlig nedjustering. Blot tre måneder efter, at han havde givet de to koncerndirektører Jesper Nordby og Arne Becker sparket i et forsøg på at vende den triste udvikling.

Entreprenørselskabet har således mistet omsætning under det nuværende byggeopsving og tilmed tabt penge på sin kerneforretning, de store bygge- og anlægsprojekter, alt imens rivaler som Aarsleff har indbudt til det ene rejsegilde efter det andet.

Hvem der skal efterfølge Torben Biilmann, fremgår ikke af meddelelsen, ligesom det indtil videre hverken har været muligt at få fat på MT Højgaards bestyrelsesformand, Søren Bjerre-Nielsen, eller ejerforetagendet Monberg & Thorsens ditto, Anders Heine Jensen.

Derfor savner Danske Banks analytiker på området, Kristian Tornøe Johansen, en masse information fra selskabets side.

»Det efterlader i virkeligheden flere spørgsmål end svar. Nu er det selvfølgelig helt afgørende at finde en ny adm. direktør og få en strategi på plads. Det er jo åbenlyst, at MT Højgaards performance ikke har været god nok, hvilket nedjusteringen understreger,« siger Kristian Tornøe Johansen.

Torben Biilmann nåede at stå i spidsen for MT Højgaard i seks år og har i alle årene forsøgt at gennemføre en svær turnaround med en minimering af risici som et absolut kardinalpunkt i forlængelse af finanskrisen.

Den udfordring skal nu løftes af en anden end ham.

Den tilbageværende ledelse hos entreprenørselskabet består af finansdirektør Egil Mølsted Madsen samt koncerndirektørerne Jørgen Nicolajsen og Helle Bro Krogen.