Advarsel mod at øge pensionsalderen

Store pensionsselskaber advarer om, at det er nødvendigt at give nedslidte danskere mulighed for at forlade arbejdsmarkedet før tid, hvis pensionsalderen fortsat skal stige.

Nedslidte danskere risikerer at blive efterladt uden indtægt, når folkepensionsalderen stiger fra 2019. Langtfra alle kan nemlig klare at arbejde til de er 67, 68 eller måske 69 år. Hvis folkepensionsalderen fortsat skal stige, er politikerne nødt til at skabe nye veje ud af arbejdsmarkedet før tid. Sådan lyder advarslen fra en række store pensionsselskaber.

»Vi kan ikke negligere, at der sker nedslidning hos nogle grupper, som måske ender med at miste deres indtægtsgrundlag. Vi kan ikke skubbe dem ud i intetheden,« siger adm. direktør i PFA Allan Polack.

I løbet af de næste fire år stiger folkepensionsalderen fra 65 år til 67 år, og i al fremtid herefter skal folkepensionsalderen stige i takt med middellevetiden. Det er tanken bag den velfærdsreform, som et bredt flertal i Folketinget står bag, og som har til formål at gøre dansk økonomi holdbar på lang sigt.

Folketinget har allerede vedtaget, at folkepensionsalderen skal stige yderligere til 68 år i 2030, og udviklingen i middellevetiden peger mod en ny forhøjelse til 69 år i 2035.

Enhver kan sige sig selv, at man ikke kan blive ved med at kravle på et tag som tømrer, når man nærmer sig de 70 år. Per Christensen, formand for 3F

Et uløst problem

Professor Torben M. Andersen var formand for den kommission, der dannede grundlaget for velfærdsreformen. Han anerkender, at der er et uløst problem med de nedslidte, når folkepensionsalderen stiger.

»Den svære del, som ingen lande rigtig har fundet en god løsning på, er, hvordan man kan lade nedslidte trække sig tidligere tilbage end den generelle pensionsalder,« siger han.

Formand for 3F Per Christensen kalder på politisk handling:

»Enhver kan sige sig selv, at man ikke kan blive ved med at kravle på et tag som tømrer, når man nærmer sig de 70 år, eller gøre 18-20 hotelværelser rent i timen, sådan som akkorden for rengøringsassistenter ofte lyder.«

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) understreger, at et bredt politisk flertal står bag højere folkepensionsalder, og at senere tilbagetrækning er afgørende for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund.