Rasende kunder advarer: Politianmeldt butiksejer fortsætter med at snyde

Flere kunder føler sig snydt af netbutikken Miss Chilli, der har flere politianmeldelser bag sig. Varerne dukker ikke op, og det kan tage måneder, før pengene går retur, hvis de overhovedet kommer. Ejer Claus Thomsen føler sig jagtet, men lover alle pengene tilbage.

Politianmeldelser, vrede anmeldelser på Trustpilot og en underskiftsindsamling mod butiksejer Claus Thomsen og forretningen Miss Chilli ændrer ifølge kunderne ikke på, at ejeren fortsat tager betaling for varer, som han ikke leverer.

På Trustpilot vrimler det med dårlige anmeldelser af Miss Chilli, og siden 2017 har en gul advarsel på virksomhedens trustpilot-side meddelt, at virksomheden gentagne gange har forsøgt at oprette falske positive anmeldelser.

En stribe kunder, som Finans har været i kontakt med, kan alle berette om det samme forløb:



De bestiller en vare på Facebook-siden Miss Chilli, betaler via Mobilepay, og så sker der ikke mere. Varen kommer aldrig, og hvis kunderne spørger, får de at vide, at den er på vej, forklarer flere miss-chilli kunder til Finans.

Mange beretter også, at de bliver blokeret fra siden, så snart de udtrykker utilfredshed. Ønsker de pengene tilbage, kan der gå måneder, hvis de overhovedet bliver tilbagebetalt.

Miss Chilli er drevet af Claus Thomsen, der også ejer en forretning i Munkebo.

En af de kvinder, der føler sig snydt af Miss Chilli, er Henriette Schwendson Katborg.



Hun bestilte et par sko tilbage i december, men hun har stadig hverken set skyggen af sko eller de penge, hun har bedt om at få tilbage fra Miss Chilli.

»Det virkede meget troværdigt med hjemmeside og de enormt mange varer, og det var først, da jeg havde overført via MobilePay og opdagede, at det var en privat MobilePay og ikke erhverv, jeg overførte penge til, at jeg blev mistænksom,« forklarer hun.

Men selvom antallet af dårlige oplevelser med Miss Chili står i kø på både Trust Pilot, Facebook og på Google, så mener ejeren,

Claus Thomsen ikke selv, han gør noget forkert.

Selvom massevis af købere står tilbage uden varer, så er det en smædekampgane, mener han.

»Vi har måtte lukke vores store virksomhed på grund af de samme 200 piger. Før sendte jeg 40.000 pakker om året, og nu har jeg ingen kunder mere. De piger, der er utilfredse, de skriver til samtlige af mine kunder, og du skulle se nogle beskeder, jeg får.«

Til spørgsmålet om, hvorfor kunderne ikke får deres penge igen, lyder det:

»Jeg er nødt til at undersøge, hvad der er sket. Jeg sidder alene og sender pakker ud.«

Han lover dog, at alle, der ønsker det, får deres penge tilbage.

Det er ikke første gang, Claus Thomsen driver tvivlsomme forretningsmetoder.

Igennem en årrække har Facebook-gruppen ”Snydt af Miss-chilli.dk” eksisteret, og her deler utilfredse kunder historier om månedslange leveringstider, blokeringer fra facebooksiden og tabte penge.

Fyens Politi bekræfter, at der er modtaget anmeldelser af Claus Thomsens forretning, og sagerne vil nu blive efterforsket.