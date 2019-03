Pandora-boss affejer dyster prognose: Vi har ikke noget strukturelt problem

Forhåbentlig vil investorerne allerede i løbet af få kvartaler kunne se, at smykkeselskabet Pandora er på ret køl. Sådan lyder det fra midlertidig topchef.

Pandora står over for noget nær et årti med faldende salg i sine eksisterende smykkebutikker.



Sådan lyder den kontante advarsel i en analyse, som storbanken SEB for nylig har præsenteret for sine investorer.

Analysen har vakt opsigt blandt institutionelle investorer, fordi den er udarbejdet af Magnus Thorstholm Jensen, der frem til december 2018 var vice president i Pandora.

»I 2019 forventer vi, at like-for-like bunder i minus 9 pct., men vi forventer, at det vil forblive i negativt territorium indtil 2028,« skriver Thorstholm Jensen i analysen, som Finans er i besiddelse af.

Like-for-like er et udtryk for udviklingen i salget i en detailkædes eksisterende butikker, og den negative udvikling har kostet Pandora-aktien ca. to tredjedele af kursen siden toppen i 2016.

Ifølge Magnus Thortholm Jensen er Pandoras storsælgende charms hastigt på vej af mode.

»Vi tror ikke, at andre kategorier kan erstatte det faldende salg af charms. På grund af Pandoras betydelige eksponering over for egne butikker vil det også have en væsentligt indvirkning på lønsomheden,« skriver han i analysen.

Pandoras midlertidlige topchef, finansdirektør Anders Boyer, erkender, at Pandora har nogle store udfordringer.

»Vi er bagud på alt det, der ligger uden om produktet,« siger Anders Boyer med henvisning til, at Pandora bl.a. mangler data og viden om sine kunder.

»Men der er ikke noget, som indikerer, at der er et strukturelt problem. Charms and bracelets er ikke en ny kategori. Ideen har været der i århundreder som en måde at fortælle historier på.«

Pandora vil med strategien ”Programme Now” vende salgsudviklingen ved bl.a. at spare 1,2 mia. kr. og investere i webshop, butikker, branding og marketing.

»Trods udfordringer i forskellige dele af verden vokser industrien. Det er os selv, vores fokus og den måde, vi har eksekveret på (der er skyld i problemerne, red.),« siger Anders Boyer.

»Forhåbentlig kan vi komme med små stykker af data over de kommende kvartaler og to år som viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre.«