Mikkellers ølforretning balancerer nu på kanten af et underskud

Mikkel Borg Bjergsøs bryggeri investerer massivt i nye markeder, kanaler og partnere. Det koster dyrt på bundlinjen.

Bundlinjen hos mikrobryggeriet Mikkeller minder efterhånden mere om en doven fadøl end en fyrig IPA.

For få år siden leverede bryggeriet anført af stifteren Mikkel Borg Bjergsø tocifrede vækstrater og millionoverskud, men måtte i 2017 se resultatet falde til det halve i form af et plus på 6,8 mio. kr.

Den udvikling fortsatte sidste år, viser et helt nyt regnskab, hvor Mikkeller blot kan sætte to streger under et overskud på 1,2 mio. kr. og altså balancerer på kanten af underskud.

Det skyldes dog ikke, at bunden er gået ud af brygtankene. Tværtimod investerer Mikkeller massivt i nye partnere, distributionskanaler, e-platforme og nøglemedarbejdere, fremgår det af regnskabet, hvorfor Mikkel Borg Bjergsø betegner resultatet som tilfredsstillende.

Af regnskabet fremgår det også, at bryggeriet i 2018 har vurderet sine tilgodehavender og på den baggrund ført 2,6 mio. kr. over på kontoen for usikre indkomster, hvilket kan få en negativ effekt på regnskabet for 2019.