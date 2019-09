Scandinavian Tobacco Group køber hollandsk cigarvirksomhed i milliardhandel

Scandinavian Tobacco Group har købt hollandske Royal Agio Cigars, meddeler virksomheden.

Scandinavian Tobacco Group er på vej til at overtage den hollandske cigarvirksomhed Royal Agio Cigars i en handel til en værdi på ca. 1,57 mia. kr.

Det oplyser Scandinavian Tobacco Group i en meddelelse.

Royal Agio Cigars er en af de førende cigarproducenter i Europa. Virksomheden, der har hovedsæde i hollandske Duizel, omsatte sidste år for 133 mio. euro, hvilket svarer til ca. 1 mia. danske kroner.

»Jeg er rigtig glad for og stolt over, at vi har taget dette vigtige skridt frem mod et køb af Royal Agio,« siger Niels Frederiksen, adm. direktør i Scandinavian Tobacco Group.

»Hvis handlen falder på plads, vil den være et vigtigt skridt imod vores mål om at blive verdens førende virksomhed inden for cigarer, fordi den væsentligt forbedrer vores stilling på flere af de centrale markeder i Europa for maskinfremstillede cigarer,« siger han.

