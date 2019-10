Opel har fået »overvældende« meget ud af reklamefilm med Bendtner

Nicklas Bendtners medvirken i en reklamefilm for Opel Danmark vidner om overskud og selvironi, mener marketingdirektøren bag stuntet.

Reklamefilmen varer kun 18 sekunder og er et studie i minimalisme.

Men Opel Danmarks afvisning af fodboldstjernen Nicklas Bendtner er ikke desto mindre blevet set flere end 100.000 gange på de sociale medier i løbet af de seneste tre dage og har foreløbig opnået 1.500 kommentarer og fået trafikken til at stige på bilforhandlerens egen hjemmeside.

Derfor tøver marketingdirektør Marianna Sabotkovska ikke med at kalde responsen for »overvældende« oven på premieren på samarbejdet mellem de to parter under det kække slogan ”ikke alle er fornuftige nok til en Opel”.

Baggrunden for de i alt fire reklamefilm med Nicklas Bendtner er et omfattende studie, der viser, at danske bilkøbere betragter Opel som et fornuftigt valg. Hvilket reklamebureauet Kunde & Co så har valgt at parre med en ufornuftig karakter i skikkelse af FCK-angriberen, der i den virkelige verden er kørt galt med 160 kilometer i timen og har ridset biler med nøgler, markedsført et andet køretøj end sin klubs hovedsponsor og slået en taxachauffør ned.

Blot for at nævne de episoder, der er forbundet med biler.

»Valget af Nicklas Bendtner kan muligvis opfattes som kontroversielt i og med, at dele af hans fortid af mange bliver betragtet som ufornuftig. Men vi har valgt at bruge det modsætningsforhold som hele omdrejningspunktet for kampagnen og på humoristisk vis understrege kvaliteterne ved en Opel,« siger Marianna Sabotkovska fra K.W. Bruun Import, der står bag Opel, Peugeot og Citroën i Danmark.

Marketingdirektøren fortæller, at der ikke skulle den store overtalelse til for at få fodboldspilleren med om bord.

»Vi fremlagde ganske enkelt manuskriptet. Nicklas Bendtner var frisk på idéen og gik til opgaven med stor entusiasme. Det vidner om menneskeligt overskud, at han er i besiddelse af så meget selvironi, at han kan se det sjove i en kampagne, hvor han bliver forfulgt af sin til tider ufornuftige fortid. Responsen har været overvældende og nærmest udelukkende positiv,« siger Marianna Sabotkovska.