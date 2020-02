Verdensberømt skuespiller får millionbøde for at promovere kryptovaluta

Det amerikanske børstilsyn har udsted en millionbøde til den verdenskendte skuespiller Steven Seagal.

Steven Seagal har fået et ordenligt rap over nallerne af det amerikanske børstilsyn, SEC.

Myndighederne har således givet ham en nøde på 314.000 dollars, 2,14 mio. kr., for ulovligt at promovere kryptovaluta på det sociale medie Twitter.

Det skriver SEC i en meddelelse.

Han har fået bøden, fordi han har promoveret Bitcoiin2Gen på Twitter, men i samme ombæring ”glemt” at fortælle, at han stod til at modtage op til 1 mio. dollars i kontanter og digital valuta som følge af promoveringen.

Af afgørelsen fra SEC fremgår det, at han ikke bare talte varmt om Bitcoiin2Gen en enkelt gang eller to. Afgørelsen er således spækket med eksempler på promoveringen på særligt Twitter, og han skrev bl.a. følgende den 28. februar 2018.

»Tillykke @Bitcoiin2Gen for at nå 3/4 af målet gennem denne #ICO. Mindre end 30 dage tilbage. Mis ikke denne mulighed.«

Dagen efter postede han samme besked på en andet socialt medie, Facebook.