Butikker begrænser køb af ansigtsmasker og toiletpapir

Hektiske tilstande har fået supermarkeder verden til at begrænse salget af influenza-relaterede varer. I Australien kan handlende købe fire pakker toiletpapir om ugen.

Verden over har frygten for at blive smittet med coronavirus fået kunder til at hamstre ansigtsmasker, håndsprit og toiletpapir. Ligesom flere butikker har meldt udsolgt af de eftertragtede varer, der i stor stil bliver puttet i indkøbskurven for at undgå smitte og mindske spredningen.

Nu har de hektiske tilstand fået supermarkeder verden over til at sætte rationeringer på, hvor meget handlende må købe. Det skriver CNN.

Et af de lande, hvor kunderne ikke længere frit kan købe dagligvarer til hjemmets lager, er Australien.

De australske supermarkedskæde Woolworths og Coles har bl.a. sat en grænse for, hvor mange ruller toiletpapir kunderne må købe. Det betyder, at kunderne nu kun kan købe fire pakker toiletpapir pr. person om ugen. Ligesom varehuset Costco Australia har sat rationeringer for, hvor meget toiletpapir, håndsprit, mælk, æg og ris, hver kunde må købe.

I USA har flere kæder ligeledes begrænset antallet af »influenza-relaterede« indkøb. Det gælder bl.a. Kroger og Home Depot.

Også i Storbritannien er de handlende underlagt begrænsninger. Den britiske butikskæde Boots, der hovedsageligt forhandler håndkøbslægemidler og produkter til personlig pleje, har besluttet, at kædens kunder maksimalt må købe to flasker håndsprit pr. kunde.

Onsdag havde et Coles-supermarked i Brisbane i Australien helt udsolgt af toiletpapir. Mens en ansat i butikken fortalte til CNN, at medarbejdere ikke engang havde mulighed for at sætte nye leveringer på hylden, da de ankom samme eftermiddag, førend kunderne kom ind.

I en anden af kædens butikker blev der onsdag indsat en sikkerhedsvagt for at holde øje med gangen med toiletpapir.

På verdensplan har antallet af corona-smittede rundet 100.000.

Langt de fleste smittede er i Kina.