Rederiet bag den nedlagte færgerute mellem Frederikshavn og Oslo undersøger om skibet til bruges i kampen mod corona.

Coronakrisen har ramt rejsebranchen hårdt. Derfor valgte det svenske rederi Stena Line i midten af marts permanent at lukke for den mere end 40 å gamle færgerute mellem Frederikshavn og Oslo.

Årets sommersæson er tabt som følge af krisen, vurderede selskabet, da det offentliggjorde nedlægningen.

Nu ser det alligevel ud til, at den gamle færge igen skal have mennesker om bord.

Selskabet, der ejer det nedlagte skib »Stena Saga«, som siden rutenedlægningen har ligget til kajs i Göteborg, er nemlig ved at undersøge muligheden for at omdanne den gamle færge til et såkaldt »coronaskib«.

Det skriver det norske medie ABC Nyheter.

Ifølge mediet arbejdes der på en løsning, hvor færgen kan huse coronapatienter, som ikke kræver intensiv behandling.

»Stena Saga er en stor natbåd med over 590 rum. Vi har udviklet et design, som vi kan gennemføre på to-tre uger, hvor vi genopbygger ventilationssystemet, installerer alarmsystemer og kommunikationssystemer, og vi designer interiøret, så det passer til det. Vi adskiller også besætningen fra patienter og træffer andre nødvendige foranstaltninger,« siger administrerende direktør i Stena Roro, Per Westling, ifølge ABC Nyheter.

Virksomheden vil forhøre sig i flere lande - herunder Norge, Sverige og Tyskland - for at finde ud af, om der er interesse for at bruge den nedlagte færge til hjemsted for coronasmittede.

Ruten mellem Frederikshavn og Oslo startede i 1979. Næsten en halv million passagerer rejser årligt mellem de to byer. De fleste kommer fra Norge til Danmark.

Stena Lines to øvrige danske ruter bliver ikke berørt af den lukkede rute. De to andre ruter er Frederikshavn-Göteborg og Grenaa-Halmstad.

De to ruter forventes at være tilbage i fuld drift, når der er kommet kontrol over coronavirusset.

Stena Line vil dog ikke udelukke, at der kan komme flere rutelukninger blandt rederiets 19 ruter i Nordeuropa.