Medie: Donald Trumps golfbaner har ødelagt bevaringsværdig naturgrund

Den amerikanske præsidents golfanlæg i Foveran Links, Skotland, har gjort omfattende skade på et særligt økosystem, skriver The Guardian.

Da den amerikanske præsidents golfanlæg nord for byen Aberdeen i Skotland blev bygget i 2012, var det på bekostning af bevaringsværdig natur.

Det viser nye dokumenter, som The Guardian har fået indsigt i.

Den skotske naturfredningsforening, Scottish Natural Heritage, skulle længe have været under pres for at udtale sig om anlægget, som tidligere har resulteret i protester fra lokale indbyggere. Nu viser nye dokumenter angiveligt, at området som hjemsted for særlige dyre- og plantearter er truet.

Konstruktionen af det nye golfanlæg i Foveran Links involverede jordarbejde, plantning af træer, greens og fairways og der blev lagt dræn til kunstig vanding, står der angiveligt i rapporten fra Scottish Natural Heritage.

»Det har påvirket klitternes naturlige morfologi og forstyrret naturlige processer,« lyder et uddrag af rapporten, refereret af The Guardian.

Donald Trump fik byggetilladelse i Foveran Links, fordi han lovede at skabe 6.000 jobs ved at bygge et fem-stjernet hotel, butikker, lejligheder og huse. Hidtil er det blevet ved den ene golfbane, som ifølge The Guardian er åben syv måneder om året.

Det var Bob Ward, direktør i Grantham Reserach Institute on Climate Change and the Environment, som anskaffede sig dokumenterne om golfbanernes effekt på naturen.

»Disse dokumenter viser, at der er gjort betragtelig skade på Foveran Links, og at det er usandsynligt, at det vil genvinde sin status som hjemsted for særlige arter,« siger han til The Guardian.

Bekymringerne deles af flere forskere.

»Det er ødelagt. Fra at være et uberørt, ubebygget vildnis, er det blevet til noget, som er relativt manicureret,« siger Jim Hansom, specialist i kystøkologi ved Glasgow University.

Lokale i det tyndt befolkede Foveran Links mener, at Trump er løbet fra et løfte afgivet i 2008 om at respektere områdets delikate indretning.

Da anlægget blev opført, lød det fra Trump, at området ville blive en »miljømæssig opgradering og bedre end før,« skriver The Guardian.