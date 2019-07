Tænketank: Storbritannien står over for den højeste risiko for recession siden finanskrisen

Hver periode med økonomisk nedgang i Storbritannien har i gennemsnit kostet en million arbejdspladser.

Risikoen for en recession i Storbritannien er på sit højeste niveau i mere end et årti, og der er brug for akutte planer for at bekæmpe den næste økonomiske nedgang.

Det skriver Bloomberg på baggrund af en rapport fra den britiske tænketank Resolution Foundation.

Ved at måle sig op ad udbyttet på de britiske statsobligationer mener tænketanken, at der er relativt stor sandsynlighed for, at Storbritannien vil opleve den største nedgang siden lige før finanskrisen.

Derudover er valutafaldet for det britiske pund, usikkerheden om brexit og en lav økonomisk vækst bekymrende tegn på, hvad briterne har i vente, står der i rapporten, der udkom søndag.

Hver periode med økonomisk nedgang i Storbritannien har i gennemsnit kostet en million arbejdspladser. Rapporten advarer om, at det har svaret til et økonomisk tab på i gennemsnit 2.500 pund for hver husstand i Storbritannien.

»Selvom recessioner er forskellige med hensyn til årsag og virkning, har de det tilfælles, at de er dårlige for levestandarden. De politiske beslutningstagere kan ikke forhindre recessioner i at ske, men de kan begrænse skaden med det rigtige politiske modsvar,« siger James Smith, der er forskningsdirektør ved Resolution Foundation.

Derudover er Storbritannien denne gang langt mindre forberedt, end landet var i 2008 på at klare konsekvenserne af en økonomisk nedtur, mener tænketanken.