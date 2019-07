Regeringen i Kasakhstan vil opsnappe al internettrafik

Landet er begyndt at blokere internettrafikken, medmindre brugeren har installeret et statscertifikat.

Regeringen i Kasakhstans ønske om at få adgang til alle landets indbyggeres internetaktivitet har givet anledning til bekymring om privatlivets fred.

Det skriver BBC.

I sidste uge begyndte internetudbyderne i den tidligere Sovjetiske republik at informere brugerne om, at der er et behov for at installere et statsligt sikkerhedscertifikat for at kunne bruge internettet. Det øger angiveligt risikoen for, at internettrafikken kan opsnappes og analyseres.

Flere internetbrugere i landet fortæller, at de bliver omdirigeret til websider, der beder dem om at installere det nye certifikat på alle deres enheder og nogle har endda modtaget SMS-beskeder, hvor de bliver bedt om at gøre det samme.

Ablaykhan Ospanov, der er viceminister for digital udvikling i Kasakhstan, fortalte i sidste uge det kasakhiske nyhedsmedie Tengrinews, at installationen af certifikatet i øjeblikket er valgfri, men at internetudbyderne er forpligtede til at tilbyde funktionen til brugeren.

Ifølge en erklæring fra ministeriet er formålet med certifikatet at 'forbedre beskyttelsen mod hackere, onlinesvindel og andre cyberangreb'.

I et blogindlæg fra internetudbyderen Private Internet Access beskriver en repræsentant fra virksomheden det nye tiltag som 'designet til at spionere på borgernes internettrafik'.

»At tvinge alt Kasakhstans internet gennem et udstedt certifikat er et gigantisk privatlivsproblem, men det er også et sikkerhedsproblem,« står der bla. i blogindlægget, hvor det også fremhæves, at det giver bedre mulighed for hackere at få adgang til den ukrypterede internettrafik.

Bekymringen for landets overvågning af indbyggerne baseres bla. på Kasakhstans menneskerettigheder, der betragtes som dårlige efter internationale standarder. Ifølge Human Rights Watch, tillader myndighederne bla. ikke fredelige demonstrationer, mulighed for at danne fagforening, og regeringen retsforfølger journalister og oppositionspolitikere på tyndt grundlag.