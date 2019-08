Saudi-Arabien vil med teknologi mangedoble pilgrimsindustri

Pilgrimsfærden er en profitabel forretning for landet, der hvert år omsætter for 12 mia. dollars på baggrund af pilgrimsturisme.

Hvert år drager mere end to mio. muslimer på pilgrimsfærd, også kaldet Hajj, til Mekka. Det tal vil Saudi-Arabien nu have mangedoblet og massive investeringer i teknologien, skal få det til at lykkedes.

Det skriver Quartz.

Hajj finder sted hvert år i fem eller seks dage i den sidste måned af den islamiske kalender. Pilgrimsfærden er en af de grundlæggende forpligtelser fra Islam, og derfor efterstræber mange af verdens muslimer på at nå forbi Mekka i løbet af deres levetid.

Ifølge mediet ønsker Saudi-Arabien at kunne modtage 30 mio. pilgrimme årligt inden 2030. Pilgrimsfærden er i dag en profitabel forretning for landet, der hvert år omsætter for 12 mia. dollars på baggrund af pilgrimsturisme.

For selv de mest moderne byer vil en tilstrømning på to mio. besøgende skabe et massivt pres på byen - for ikke at tale om 30 mio. besøgende. Derfor har styret nu sat ind for at modernisere begivenheden og minimere trængsel med teknologi.

I år kunne de besøgende for første gang benytte et hastighedstog mellem Mekka og Medina, der skærer otte timer fra rejsen fra hver vej. I Mekka er en række overvågningssystemer installeret for at holde øje med områderne med mest trængsel, og om nogle af de besøgende har brug for lægehjælp. Opmærksomheden på lægehjælp opstod som følge af en række dødsfald under pilgrimsfærden. I 2015 blev mindst 2.200 mennesker mast eller trampet ihjel på grund af pladsmangel.

Det er ikke kun livet, men også økonomien, som de rejsende har på spil under en pilgrimsvandring. I Indien betaler hver muslim op til en tredjedel af landets årlige gennemsnitsløn for turen, og for amerikanske muslimer kan turen koste op mod 10.000 dollars.