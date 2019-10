Importører hamstrer europæiske oste for millioner af dollars

Den nye told på europæiske varer vil sende priserne på oste i vejret, og det får amerikanske importører til at handle.

USA vil sætte tolden i vejret på en række europæiske fødevarer, og det har fået de amerikanske osteimportører til at indkøbe oste for mio. af dollars.

Det skriver Reuters.

Det drejer sig bla. om ostehjul af Parmigiano Reggiano og Provolone fra Italien

De øgede toldsatser bliver indført d. 18 oktober. Det kommer til at ramme hundredevis af varer produceret i Europa og vil bla. betyde en told på 25 pct. på vin fra Frankrig, single maltwhisky fra Skotland og oste fra Italien.

En af USA's største importører af hårde oste, Schuman Cheese i New Jersey, forventer et fald i importen på 30 procent som følge af de nye toldsatser.

»Det ser ret skidt ud. De rammer os hårdt,« siger Ralph Hoffman, der er vicedirektør i firmaet, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

USA har tilladelse til at indføre told på europæiske varer for 7,5 mia. dollars årligt. Både USA og EU siger, at de er åbne for forhandlinger.

Den nye told kan reducere den amerikanske import af europæiske oste med en værdi på 1,5 mia. dollars årligt, fortæller Phil Marfuggi, der er formand for Cheese Importers Association of America, til Reuters.

»Nu har vi en skydeskive på ryggen, så vi bliver nødt til at opbygge et lager. Jeg er begyndt at importere mange containere hjem med Reggiano- og Provoloneost,« siger han. Phil Marfuggi har selv bestilt et ekstra lager af europæiske oste hjem for 15 mio. dollars.

Over 20.000 amerikanske detailhandlere sælger oste fra EU i deres butikker, og disse oste genererer indtægter for 3,5 mia. dollars årligt for amerikanske virksomheder, der importerer oste.

De høje priser kommer dog ikke til at ramme de schweiziske oste, der ikke er underlagt EU-toldsatserne.