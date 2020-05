Her har 122 mio. mennesker mistet jobbet på seks uger

Ligesom størstedelen af verdens lande har Indien været nødsaget til at indføre en massiv nedlukning, som har haft økonomiske konsekvenser og ført til massiv arbejdsløshed.

Overalt i verden har coronakrisen og dens nedlukninger ført til en stigning i arbejdsløshed – men det er de færreste steder, at stigningen har været så massiv, som den har været i Indien.

I landet, som er verdens næstfolkerigeste med 1,4 mia. indbyggere, har 122 mio. mennesker mistet jobbet de seneste seks uger, viser tal for d. 25. marts til 3. maj.

Arbejdsløshedsprocenten i Indien steg i første uge af maj til 27,1 pct., mens den i april lå på 23,5 pct., ifølge Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). Til sammenligning lå arbejdsløsheden på 8,7 pct. i marts.

Allerede dengang var tallet på sit højeste siden 2014, men er altså vokset markant i forbindelse med krisen. Landet har ikke officielle opgørelser over arbejdsløshed, men tallene fra CMIE anses som de mest præcise.

Nedlukningen af Indien har ført til en reel folkevandring. Flere millioner migrantarbejdere er strømmet fra byerne via tog eller til fods for at vende hjem til deres landsbyer, fordi de ikke har kunnet finde arbejde.

Omtrent 90 pct. af Indiens befolkning regnes for at være ansat i den uformelle sektor, hvor især migrant- og dag-til-dag-arbejdere indgår i statistikken. Det er dem, der er hårdest ramt, fortæller Mahesh Vyas, direktør i CMIE, ifølge Dagens Næringsliv.

»Først var det de mest sårbare, som blev hårdest ramt. Men senere ramte krisen de faste jobs. Startup-virksomheder har opsagt medarbejdere, og erhvervsorganisationer har advaret om, at jobs vil forsvinde,« siger han.

Af de 122 mio. indere, som har mistet deres job, regnes 91 millioner til at være små selvstændige købmænd og arbejdere. Men selvom tallet er højt, kan den skjulte ledighed være markant højere, mener Mahesh Vyas.

»Det er ikke overraskende. Når jobbene forsvinder i andre brancher, vender folk tilbage til landbrugene, der ser ud til at have en uendelig kapacitet til at absorbere arbejdskraft. Desværre udgør denne beskæftigelse for det meste en skjult arbejdsløshed,« siger han.

Indien lukkede ned d. 25. marts for at sænke spredningen af coronavirus blandt landets store befolkning. Men man er begyndt at lempe restriktioner i de områder, som har reporteret om få smittede, frem mod den planlagte genåbning d. 17. maj. En dato, som er blevet fastsat efter flere udskydelser.

På nuværende tidspunkt er 67.000 mennesker i Indien blevet konstateret smittet med coronavirus, ifølge en opgørelse fra John Hopkins University.