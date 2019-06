Tidligere præsident for Landbrugsraadet H.O.A. Kjeldsen er sovet ind, bekræfter hans afløser.

Tidligere præsident for Landbrugsraadet og formand for flere internationale landbrugsorganisationer H.O.A. Kjeldsen er død i en alder af 87 år.

Det bekræfter tidligere præsident i Landbrugsraadet Peter Gæmelke over for Ritzau.

Bag de velkendte initialer gemte der sig det fulde navn Hans Olaf Agerup Kjeldsen, og han blev i flere årtier forbundet med sin store indsats for landmændene.

Først blev han formand for De Danske Landboforeninger, som i dag hedder Dansk Landbrug.

Senere blev han kendt som den cigarrygende præsident for Landbrugsraadet, hvor han forhandlede landbrugspolitik i samarbejde med skiftende landbrugsministre fra 1979 til 1995.

Og det var ikke nogen nem periode at være i spidsen for landbrugsorganisationen.

- Han var formand, da landbruget var krise i starten af 1980'erne og igen først i 90'erne, og det var ham, der sammen med os andre hjalp landmændene gennem de svære perioder, siger Peter Gæmelke, der afløste H.O.A. Kjeldsen som præsident i Landbrugsraadet i 1995.

Landbrugsraadet blev i 2009 en del af en fusion af en række landbrugsorganisationer, der kom til at udgøre Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Peter Gæmelke gjorde H.O.A. Kjeldsen en stor indsats for at forbedre rammevilkårene for landmændene i både ind- og udland.

- Han har kæmpet for landmændene i både Danmark og i Europa, men den politiske udvikling, hvor miljøet kom mere på dagsordenen, var måske ikke hans kop te, siger han og tilføjer:

- Men han gjorde en kæmpe indsats, og der er stor respekt omkring hans arbejde både her i Danmark og i den europæiske landbrugsorganisation.

H.O.A. Kjeldsen var i en kort periode formand for de europæiske landmænds organisation, Copa, og for den internationale landbrugsorganisation Ifap.

Begravelsen af H.O.A Kjeldsen vil ifølge Ritzaus oplysninger finde sted lørdag den 29. juni i Vesterbølle Kirke.