USA's præsident holder netop nu sine store tale til årsmødet i World Economic Forum i Davos.

DAVOS - »USA oplever stærk økonomisk vækst. Aktiemarkedet har øget markedsværdien med 7.000 mia. dollars, siden jeg blev valgt. Der er skabt 2,4 mio. nye job.

Optimismen i små og mellemstore virksomheder er mere optimistiske nogensinde.

Aldrig har så mange afroamerikanere være i arbejde.

Vi har gennemført en en skattereform, der gør 2018 til det perfekte tidspunkt til at investere i USA.

Vi har fjernet 22 byrdefulde regler for hver én ny regel, der bliver indført.

"America First" betyder ikke "America Alone". Når amerikansk økonomi vokser, styrkes den verdensøkonomiske vækst.

Vi skal reformere det internationale handelssystem, så kun de, der overholder reglerne, nyder godt af de aftaler, vi indgår.

Handel skal være fair og gensidig.

Handel, der er styret af statslige planlæggere, er pr. definition handelshindrende.

Vi er parate til at indgå nye handelsaftaler. Også med landene i Trans-Pacific Partnership. Enkeltvis eller i grupper. Så længe nye aftaler er fair og gensidig.

Amerika tordner frem, og det er nu, man skal stige på toget.

Vi har verdens bedste arbejdere.

Vi har billig energi i rigelige mængder.

Vi investerer også i at udbygge og opgradere det amerikanske forsvar.

USA vil stille sig i spidsen for kampen mod terrorisme og mod atomvåben på den koreanske halvø.

Afghanistan vil aldrig få lov til igen at blive en sikker havn for terrorister.

Vores nuværende immigrationssystem er forældet. Det holder ikke at have et system, der baserer sig på familiesammenføringer.

Vi skal have et system, der tillader indvandring af den arbejdskraft, som USA har brug for.

Det betyder, at også skal opkvalificere vores allerede meget dygtige arbejde.

I, der er her i Davos i dag, repræsenterer de ypperste. Men med jeres status følger også pligten til at tage vare på dem, som i ansvaret for, og for at indfri deres drømme.

Det er den forpligtelse, som vi i min regering er i gang med at løfte, og som vi opfordrer Jer til at blive en del af.

Jeg vil gerne rose Klaus Schwab for at have skabt World Economic Forum. Jeg har haft stor glæde af at komme her og møde erhvervsledere, som jeg har læst om, men aldrig mødt personligt. Det har været berigende.

Spørgsmål: Hvorfor er skattereformen i USA så vigtig?

Igen og igen har vi hørt topchefer i USA sige, at de ville investere og ansætte, hvis selskabsskatten blev sat ned. Nu tager vi dem på ordet, og jeg er overvældet over alle de udmeldinger, der kommer fra store og små virksomheder, der ansætter flere medarbejdere, bygger nye fabrikker, hæver lønningerne og udbetaler bonus til medarbejderne.

De topchefer, som jeg har mødt her i Davos, har hver især kunnet fortælle, at de vil investere milliarder i USA. Skabe nye arbejdspladser.

Det er den effekt, som vi har håbet på, men den er kommet med langt større kraft, end nogen har turdet håbe på.

Vi oplever den ånd, der skal bære Amerika vej.

Spørgsmål: Hvilke erfaring fra din fortid, har været mest nyttige som præsident?

Jeg er forretningsmand. Jeg har købt fallitboer og fået en succes ud af dem. Historisk har amerikanske præsidenter været generaler eller politiker. Der har aldrig været en forretningsmand. Det er den erfaring, jeg trækker på. Især har jeg haft en bedre føling med, hvor meget dårlige rammevilkår betyder.

Som forretningsmand havde jeg en god presse, pæn medieomtale. Som politiker mærker jeg nu den modsatte side af medaljen, men vi arbejder ufortrødent videre. Medier kan være beskidte, onde og falske.

Regelsaneringen skal fortsætte, og vi skal vedblive med at hente investeringer til USA, skabe arbejdspladser til middelklassen.

Min rolle er at være cheerleader for USA. Opmuntre til, at alle yder deres bedste for USA.

Seancen er slut.

Præsident Trump forlader nu Davos.