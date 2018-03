Over 1.000 ansatte i folkekirken kan stå uden indkomst i tilfælde af en lockout.

Som medlem af en fagforening er man normalt sikret en indkomst under strejke eller lockout.

Det gør sig dog ikke gældende for cirka 500 overenskomstansatte i Danmarks Kirketjenerforening og 1.200 medlemmer af Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Indholdet i de to fagforeningers strejkekasser er nemlig ikke stort nok til at dække medlemmerne ind i tilfælde af en lockout.

Det skriver Avisen Danmark.

Hos Danmarks Kirketjenerforening har man ifølge formand Gert Rhinstrøm Schmidt godt en mio. kr. til rådighed, men det vil koste to mio. om ugen at udbetale en dagpengesats til foreningens medlemmer, vurderer han.

»Vi har fra begyndelsen meldt ud, at vi ikke kan honorere udbetaling af støtte under en eventuel lockout. De 52 medlemmer, som er strejkevarslet, har vi lovet en dagpengesats under en strejke,« siger han til avisen.

Han forklarer, at den gamle »tjenestemandslignende« forening først i 2010 tiltrådte en organisationsaftale og dermed ikke har haft mulighed for at spare op på samme måde som andre forbund.

Hos Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte ønsker formand Bjarne Rødkjær ikke at fortælle, hvor lang tid man har mulighed for at yde støtte, men situationen »adskiller sig ikke væsentligt fra kirketjenernes«, fortæller han til avisen. Af forbundets 1.200 ansatte er 900 ansat som kirkegårdsgravere på overenskomst.

De offentlige arbejdsgivere har varslet en omfattende lockout af op mod 450.000 offentligt ansatte, som står til at træde i kraft den 10. april, hvis ikke partnerne når til enighed. Flere af de større fagforeninger har meldt ud, at deres strejkekasser er rustet til flere ugers lockout.